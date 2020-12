Mammut-Zahn von Riekofen: Großes Forschungsprojekt geplant

Im März wurde ein 2,45 Meter langer Mammut-Zahn und mehr als 80 Knochen auf einer Baustelle in Riekofen im Kreis Regensburg gefunden. Bei dem Fund handle es sich um einen der umfangreichsten Funde dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. Ein großes Forschungsprojekt dazu ist in Planung.

Experten aus ganz Deutschland arbeiten zusammen

Dabei werden mehrere Fachwissenschaftler aus Archäologie und Paläontologie aus ganz Deutschland zusammenarbeiten. Das teilte Julia Steinbach vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege auf BR-Anfrage mit. Dieses Jahr wurde genutzt um die Experten zu vernetzen.

Erkenntnisse über Vegetation und Klima von damals

Durch Sedimentproben, die vor Ort genommen wurden, solle herausgefunden werden, in welcher Art Lebensraum das massige Tier damals starb. Mit etwas Glück lasse sich sogar etwas über die Vegetation und das Klima von damals herausfinden. Sogar Wanderprofile des Tieres könnten erstellt werden.

Zahnknochen stammen von einem Wollhaarmammut

Gertrud Rößner, Oberkonservatorin für fossile Säugetiere von der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München, fand bisher heraus, dass der 2,45 Meter lange Stoßzahn sowie die mehr als 80 Knochen mit großer Wahrscheinlichkeit von demselben Individuum stammen: einem erwachsenen, sehr großen, aber noch nicht ausgewachsenen Wollhaarmammut. Wollhaarmammuts lebten in Mitteleuropa von 150.000 bis circa 14.000 Jahre vor heute, so Steinbach. Für die genauere Altersbestimmung wurden Experten an den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim beauftragt.

Gut erhalten aber empfindlich

Der Zahn und die Knochen sind in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München. Dort werden die fossilen Funde derzeit präpariert und archiviert. Die Knochen seien sehr gut erhalten, aber äußerst empfindlich gegenüber Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Die Oberflächen würden aktuell besonders vorsichtig vom Sediment befreit werden, um eventuell vorhandene und durch eiszeitliche Menschen verursachte Schnittspuren nicht zu zerstören, so Steinbach.

Stoßzahn war wohl noch länger

Der Stoßzahn sei mit 2,45 Metern ungewöhnlich vollständig im Vergleich zu anderen Funden. Ursprünglich müsse er jedoch noch ein ganzes Stück länger gewesen sein, wie sich aus der Gesamtform erahnen lasse. Er habe aber unter dem Druck des Gebäudes, das mehr als 200 Jahre über ihm stand, gelitten, so Steinbach. Dadurch gestalte sich die Präparation ein wenig komplizierter und werde mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Schwierige Bergung des Zahns

Ende März diesen Jahres wurde der Zahn und die Knochen bei Bauarbeiten in der Oberpfälzer Gemeinde Riekofen entdeckt. Die Bergung des Urzeit-Relikts Anfang April gestaltete sich schwierig. Der Zahn ist brüchig und musste zuerst mit großer Sorgfalt freigelegt werden. Er lag nur wenige Zentimeter unter dem Fußboden eines alten Hauses.