Mamma Mia: Feiern Abba noch diese Woche ihr Comeback?

Es ist ja nicht so, als hätten sich Abba kein Hintertürchen offengelassen: Als die Band 1982 das Ende ihrer Zusammenarbeit verkündete, sprachen die vier Musiker davon, sich eine Auszeit nehmen zu wollen.

Seitdem entstanden Filme, Musicals, Bücher über Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, aber auf ein Ende der 'Auszeit' wartete die Fangemeinde vergeblich.

Jetzt sorgt das Twitter-Profil des Projekts "ABBA Voyage" für Spekulationen und Vorfreude: Einige Tweets legen nahe, dass am 02. September etwas passieren könnte. In einem der Tweets heißt es: "Thank you for waiting, the journey is about to begin. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid." Zu Deutsch: Danke fürs Warten, die Reise wird bald beginnen. Unterzeichnet von den vier Musikerinnen und Musikern.

Verlinkt ist die Seite der Band, die einen wiederum bittet, sich zu registrieren, um unter den ersten zu sein, die mehr hören werden von "ABBA Voyage".