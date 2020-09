Mama trinkt sich die Bananen schön: "Karl der Kahle" in Bayreuth

Der böse und machtgeile Lothar ist ein verklemmter Homosexueller, seine Frau trinkt sich die Bananenstauden schön, die Oma lässt sich hüstelnd durch die Kulisse schieben, die Teenager bringen heimlich die Palmen zum Wackeln, und jeder versucht jeden auszustechen. Am Ende wird Charleston getanzt, und es fällt wieder einer beim Essen tot um, das Spiel kann also in eine neue Runde gehen. Bühnenbildnerin Giorgina Germanou hatte es natürlich schwer, denn die eigentlich faszinierende Ausstattung ist ja das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth selbst, dieses Weltkulturerbe aus der Barockzeit, wo sich jeder Besucher fühlen kann wie Markgräfin Wilhelmine.

Viel Gewimmel und Grünzeug

Aber auch die Hacienda auf der Bühne macht was her, samt schickem, blauen Cabrio aus den Zwanzigern und viel üppigem Grünzeug. Wie es in einem Familienclan nun mal ist, herrscht selten Ruhe, es passiert ständig was, es ist viel Gewimmel, was manchen Freund der Barockmusik womöglich ablenkt, ja sogar verärgert. Regisseur Cenčić neigt dazu, jeden besungenen Affekt, also Liebe, Hass, Eifersucht, Trauer ausführlich zu bebildern, was nicht immer plausibel gelingt. Gleichwohl und trotz der Überlänge ein überzeugender Auftakt dieses neuen Festivals "Bayreuth Baroque".