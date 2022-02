Malewitsch oder Beuys: Künstlergeschichten von Hans Traxler

Das Schwarze Quadrat – von Kasimir Malewitsch mehrfach gemalt – gehört zu den Bildern, die eine Zäsur, einen Aufbruch in der Kunstgeschichte markieren. In seinem neuen Buch, einer Sammlung mit Satiren, erzählt Hans Traxler – einer der Köpfe der Neuen Frankfurter Schule – auch von diesem Bild. Und ebenso davon, wie Malewitsch die Idee der "Einfachen Malerei" klammheimlich einer Kommilitonin an der Kunstakademie entwendete.

Das Zeichnen nennt Traxler gerne die leiseste aller Künste. Ein Zeichner arbeite lautlos, wie ein Geldschrankknacker. Diesen hintersinnigen Vergleich kann man auch auf die zweite Kunst des Frankfurter Karikaturisten und Illustrators übertragen: das Schreiben. "Ich glaube, in mir lärmt es so sehr, dass ich dann keinen zusätzlichen Lärm mehr von außen gebrauchen kann", so Traxler.

Acht neue Kunstgeschichten verdanken sich diesem inneren Lärm: Satiren über eine Künstlerin und einige Künstler aus dem 20. Jahrhundert, anekdotenhaft erzählt, eher bedächtig, augenzwinkernd und doch oft tief ironisch, manchmal bitterböse.

Beschäftigung mit der Kunstgeschichte

Mit der Kunstgeschichte hat sich Traxler in seinem umfangreichen Werk immer wieder beschäftigt, zeichnend, schreibend, reimend – man denke an die herrlichen Bildergedichte "Meine Klassiker". Überhaupt ist die Kunst für den heute 92-Jährigen ein Lebensthema – ein Feld, in dem Existentielles verhandelt wird und in dem sich für ihn Sinn finden lässt.

Die neuen Satiren von Hans Traxler – eingeleitet jeweils mit einer Zeichnung – verbinden die freche Spiegelung der Kunstgeschichte mit einem zweiten Lebensthema: der Kritik an Religion und Ideologie (was – in Traxlers Perspektive – immer wieder auch dasselbe ist). Die Titelgeschichte über Malewitsch und das gestohlene Schwarze Quadrat erzählt auch vom Kotau eines Künstlers vor den Bolschewisten – nicht nur mit der Idee eines "Roten Quadrates" und dem Hinweis, dass diesem später noch ein "Transparentes Quadrat auf unsichtbarem Grund" folgen sollte.

Anekdote über den Unteroffizier Beuys

Die Anekdote über den Unteroffizier Joseph Beuys und seinem letzten Flug im Sturzkampfbomber führt alsbald in die Welt der stalinistischen Apparatschiks und an einen sozialistischen Königshof auf der Krim. Zwei Texte schließlich widmen sich der Biographie Adolf Hitlers. In einer von ihnen begräbt ein Teil einer der grauenvollen Monumentalplastiken von Josef Thorak die gesamte Nazi-Entourage unter sich – im September 1941. Leider gibt es bereits eine ganze Reihe von Hitler-Doubles, die nun grölend zum Einsatz kommen – nichts kann die von den Deutschen verübte Menschheitskatastrophe abwenden.

Die Form der Satire versagt hier. Sie soll das auch. Seit langem denkt Traxler über die Möglichkeiten des Komischen nach. Im Grunde auch ein Lebensthema. "Komik, die in allen Jahrhunderten immer Rolle gespielt hat. Und für sich zu entdecken: Was bedeutet das für dich? Wie weit gehst du? Wo sind deine Grenzen? Hast du Grenzen und wo ziehst du sie?", sagt Traxler.

Ungeachtet dieser Grundsatzfragen sind die Erkundungen der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts immer wieder schräg: Hans Traxler zertrümmert genüsslich allzu hagiographische Perspektiven, etwa im Fall von Joseph Beuys: herrlich böse.

Missglückte Satire über Niki de Saint Phalle

Einmal aber geht die Satire mehr als daneben, in der Erzählung über die französisch-schweizerische Künstlerin Niki de Saint Phalle und ihre Nana-Figuren, die bunten voluminösen Frauen-Körper. Dass die Erzählung zum Ärgernis wird, liegt nicht unbedingt am Plot: Ein erotischer Abenteurer aus der fröhlichen Frankfurter Künstlerszene beginnt eine Liaison mit einer der Plastiken und wird daraufhin von ihr quer durch Europa verfolgt. Das liegt an der Art, in der die Figur geschildert wird: Sie ist abfällig gegenüber übergewichtigen Menschen. Ein paar Zeilen machen einen ganzen Text kaputt.

Hans Traxlers Buch "Die Nacht, in der Kasimir Malewitsch das Schwarze Quadrat klaute" ist im Kunstmann-Verlag erschienen.