"Malerfürsten" in der Bundeskunsthalle

Kunstgeschichte ist die Geschichte von Siegern

Die Malerfürsten, die mit spektakulären Kunstreisen und Ausstellungen um 1900 die alte und die neue Welt beherrscht haben, sind gründlich vergessen. Dass sich ein Franz von Lenbach um 1880 nicht nur im Rubenskostüm mit Federhut, sondern auch in der Farbigkeit und Malweise seines bewunderten Vorbildes porträtiert, das wird heute eher belächelt. Können ja, aber Kunst? Das ist im heutigen Verständnis eigentlich immer das, was seiner Zeit voraus war und in die Zukunft führte. Niemals das, was Jahrhunderte zurückblickt auf Renaissance und Barock.

"Das ist zum Teil auch von der Kunstgeschichte gemacht," erklärt Doris Lehmann, "denn wenn man sich anguckt, wie Kunstgeschichte geschrieben wird, dann ist es wie bei der Geschichte: Es sind die Geschichten von Siegern. Das, was man im Nachhinein möchte, was propagiert wird, und die Malerfürsten passen nicht in einen 'white cube'."

Fast alle "Malerfürsten" werden geadelt

Dorthin, in den neutralen, weißen Museumsraum, wollten sie auch nie. Die Bonner Schau lässt das Publikum nacherleben, in welcher Atmosphäre diese Kunst ihre Attraktivität entfaltet hat: Die Wände sind mit farbigen Tapeten gestaltet, die Säle mit Säulen gegliedert, große Fotos zeigen die überbordende Fülle der mit Antiquitäten und Kuriositäten dekorierten Ateliers: Möbel, Requisiten und Kostüme, die man auf den Bildern sieht, prunken in Vitrinen.

Ein Ausstellungsbesuch ist eine Reise ins 19. Jahrhundert, die auch viel über die Gesellschaft dieser Zeit erzählt. Deutschland, Österreich-Ungarn, Polen, England brachten berühmte Malerfürsten hervor, eine Demokratie wie Frankreich nicht. Denn diese Kunst ist zumindest ihrem Anspruch nach königlich. Jede Szenerie atmet Weltgeschichte, jeder Mann leiht sich eine fürstliche Pose, jede Frau wird zur Göttin oder Herrscherin. Und die Künstler schaffen diesen sozialen Aufstieg in der Realität. Fast alle Malerfürsten erlangen im Laufe ihrer Karriere das begehrte "von" im Namen. Fürstlich verdient haben sie sowieso. "Da ist die Zeit drüber hinweg gegangen," so Lehmann. "Die Zeit hat sich extrem geändert, der Krieg ist eine Zäsur, die da ganz wichtig ist."

Das Atelier steht im Reiseführer

Mit dem Ersten Weltkrieg ist diese Welt untergegangen und die Malerfürsten mit ihr. Wenn auch ihre Kunst rückwärts gewandt war, so waren sie doch in einem ihrer Zeit weit voraus: Von Marketing verstanden sie viel mehr als ihre progressiven und oft darbenden Kollegen. Die Selbstinszenierung, die gigantischen Künstlerfeste und historischen Umzüge, aber auch die intensive Zusammenarbeit der Künstler untereinander waren effektive Imagepflege, der die Bonner Ausstellung einige Kapitel widmet.

"Da sind ganz viele Strategien, dass man als Kopf einer Gruppe in Erscheinung tritt und diese Marketingstrategien: Reisen, Öffentlichkeitsarbeit, Homestories, im Reiseführer stehen, weil das Atelier öffentlich zugänglich ist – all diese Mechanismen funktionieren bis heute," meint die Ausstellungsmacherin Doris Lehmann und nimmt aus der Arbeit an der Bonner Ausstellung viele Impulse mit zur Erforschung eines lange vernachlässigten Kapitels der Kunstgeschichte.