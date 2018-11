Maler mit Humor: National Gallery London würdigt Lorenzo Lotto

"Er ist sehr er selber"

Lotto kam 1480 in Venedig auf die Welt. Lebte und arbeitete in Treviso, Bergamo und an anderen kleineren Orten der norditalienischen Provinz. Die glücklichsten Jahre erlebte er in Bergamo. Die Londoner Ausstellung zeigt die kräftigen, leuchtenden Farben, mit denen er in dieser Zeit seine Figuren vom Bischof bis zum Kaufmann porträtierte. Matthias Wivel: "Lotto ist ein eigenwilliger Maler. Er ist sehr er selber. Er nimmt zwar Einflüsse von anderen auf, gibt ihnen aber einen eigenen Drall, so dass seine Bilder aussehen wie keine anderen."

"Er brachte viel Humor in sein Werk"

Zurück in Venedig kam Lotto nicht gegen den Platzhirsch Tizian an. Während der die Creme de la Creme der venezianischen Gesellschaft als Kunden hatte, begnügte sich Lotto mit der Mittelschicht. Zeigte aber Witz dabei, so wie in dem Porträt des Andrea Odoni: "Es ist ziemlich klar, dass Lotto viel Humor in sein Werk brachte. Im Odoni-Porträt finden sich viele kleine Skulpturen, die der venezianische Sammler sicher gern gehabt hätte. Ein kleiner Hercules zum Beispiel, der in ein Becken pinkelt, in dem eine Venus gerade ihre Füße wäscht. Solche kleinen lustigen Dinge finden sich in vielen seiner Werke."

Am Ende tiefe Enttäuschung

Am Ende seines Lebens war Lotto aber bankrott, einsam und depressiv. Auch das zeigt die Ausstellung. Die Farben sind am Ende düster, das Gesicht eines älteren Herrn mit Handschuhen zeigt tiefe Enttäuschung. Lorenzo Lotto stand lange im Schatten seiner Zeitgenossen. Die Londoner Ausstellung rückt ihn nun, nach einer ähnlichen Schau im Prado in Madrid, ins Rampenlicht. Für Kurator Matthias Wivel steht fest: Lotto ist einer der größten Porträt-Maler der Renaissance.

Bis zum 10. Februar 2019 in der National Gallery London am Trafalgar Square.