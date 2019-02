Maldeghem sagt ab: "Schmutzkampagne" um Kölner Schauspiel?

Gegenüber der BILD-Zeitung sprach Maldeghem von einer "Schmutzkampagne" gegen ihn. In einer schriftlichen Stellungnahme begründete er seine überraschende Absage mit "ahnungslosen und neiderfüllten Angriffen und Vorverurteilungen aus der Branche von Kolleg/innen" die ihn schockiert hätten: "Mein Theaterbegriff geht von einem 'Theater der Teilhabe' aus. Wir leben in einer Demokratie und Theater sollte sich meines Erachtens ohne ästhetische und künstlerische Scheren im Kopf an ein möglichst breitgefächertes Publikum wenden, nicht nur an die eigene Branche, die sich in Internetforen spiegelt. Das scheint in Köln aber nicht gewollt gewesen zu sein." Nach eigenen Worten fürchtete Maldeghem eine "vergiftete Atmosphäre" in Köln, eine Stadt, die für ihre intrigenreiche und bisweilen auch inkompetente Lokalpolitik bekannt und berüchtigt ist.

"Abstieg in die dritte Liga"?

In überregionalen Zeitungsartikeln, aber auch in Online-Medien, war Maldeghem als Kandidat aus der "Provinz" heftig kritisiert worden. Er habe in seiner Amtszeit in Salzburg kaum überregionales Profil gezeigt, seine Ernennung beweise für Köln einen "Abstieg in die dritte Liga". Der Schriftsteller Navid Kermani hatte in einem Beitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" sogar von einer "Demütigung" für die Stadt gesprochen. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die bei der Personalentscheidung unter anderem von Rolf Bolwin, dem früheren Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins beraten worden war, hatte dagegen Maldeghems Wahl mit den Worten begründet: "Mit ihm konnten wir einen über zwei Jahrzehnte hinweg absolut erfahrenen Intendanten gewinnen. Er ist ein innovativer Regisseur mit großen internationalen Kontakten. Maldeghem hat sich mit einem Konzept und Ideen für die Stadt empfohlen, mit denen er das Schauspiel Köln den Bürgerinnen und Bürgern noch weiter öffnen will, da das Theater den Menschen gehört.“

Wenig Zuschauer, unklare Sanierungssituation

Einen Tag, nachdem ihm die Salzburger Stadt- und Landespolitiker zum neuen Job in Köln gratuliert hatten, sprach Maldeghem mit ihnen über die Möglichkeit, doch in der Salzach-Stadt zu bleiben. Landeshauptmann Wilfried Haslauer zeigte sich darüber begeistert: "Ich bin sehr erfreut, dass es sich Carl Philip von Maldeghem noch einmal überlegt hat. Unter seiner Führung hat sich das Landestheater hervorragend entwickelt - wir sind stolz auf dieses Haus.“ Maldeghem konnte die Auslastung erheblich steigern und förderte so erfolgreiche Nachwuchs-Talente wie die litauische Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla und den Musical-Regisseur Andreas Gergen. Die teils gehässige Kritik von Presse und Kollegen konterte der gebürtige Priener mit dem Hinweis, am Kölner Schauspiel gebe es eine "unklare Sanierungssituation, vergleichsweise wenige Zuschauer und einen entsprechend hohen Pro-Kopf-Zuschuss". Nur in "angstfreien Räumen" könne man erwarten, dass "die von Schauspielern erwarteten Grenzüberschreitungen" stattfänden. Es brauche eine "Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens". Ein "wertschätzender Umgang im Miteinander" gehöre für ihn zu den "Grundbedingungen des Theatermachens". Er sei seit 17 Jahren Intendant und finde am Salzburger Landestheater diese Grundbedingungen vor, weshalb er sich entschieden habe, dort zu bleiben.

"Theater, das verbindet, nicht trennt"

Wörtlich schreibt Maldeghem: "Mir schwebt ein Theater vor, das die Menschen verbindet und nicht trennt." Seine überraschende Absage legt nahe, dass er in Köln dafür keine Grundlage mehr sah. In einem Interview mit der "Kölner Rundschau" hatte die "Graue Eminenz" Rolf Bolwin die Entscheidung für Maldeghem begründet: "Wir sollten uns öfter fragen, welche Qualitäten ein Intendant braucht. Dazu zählen künstlerisches Augenmaß und Urteilsvermögen, aber eben auch Leitungskompetenz, soziale Kompetenz, Überzeugungskraft und kommunikative Talente. Ich glaube, dass er all diese Eigenschaften mitbringt." Der bisherige Kölner Intendant Stefan Bachmann will seinen Vertrag 2021 vorzeitig beenden. Das Kölner Schauspiel muss sich mit Ausweichquartieren behelfen, weil eine Generalsanierung des Stammhauses am Offenbachplatz zeitlich und finanziell völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Künstlerisch steht das Haus dagegen derzeit gut da, obwohl es auch unschöne Schlagzeilen über Misshelligkeiten im Ensemble gab.

Kölner Lokalpolitik gründlich blamiert

Mit der Absage Maldeghems hat sich die Kölner Kulturpolitik einmal mehr gehörig blamiert. Henriette Reker teilte mit, sie könne dessen Entscheidung „persönlich sehr gut nachvollziehen". Die Stadt bedauere seinen Entschluss. Sie habe aber „großes Verständnis dafür, dass Herr Dr. von Maldeghem nach ungerechtfertigter Ablehnung und Vorurteilen, die seine Fachlichkeit betreffen, keine Ambitionen mehr hat, in Köln zu wirken“. Die Kulturdezernentin Susanne Laugwitz Aulbuch, die noch kürzlich "hundertprozentig" sicher war, dass Maldeghem trotz der Anfeindungen an den Rhein wechselt, äußerte sich konsterniert: „Ich bin sehr enttäuscht, aber wir müssen diese Entscheidung respektieren.“ Der "Kölner Stadt-Anzeiger" kommentierte, der Rückzug Maldeghems zeige ein "verheerendes Bild" von Köln.

