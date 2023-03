Mal eben schnell heiraten? Evangelische Kirche macht's möglich

Jaqueline und Udo Ernst sind schon verheiratet. Standesamtlich schon seit 35 Jahren. An diesem Tag haben sie in München aber nochmals "Ja" zueinander gesagt. Und zwar vor Gott – und Barbara Krauße. Die evangelische Pfarrerin hat unter dem Motto "Einfach heiraten" ihre Kirche geöffnet. Paare wie Jaqueline und Udo Ernst, aber auch noch nicht Verheiratete konnten sich spontan und ohne Anmeldung trauen lassen.

Datum als Grund für ungewöhnliche Aktion

Hintergrund der Aktion: das Datum, der 23.03.23. Kann man sich gut merken, dachten sich die mehr als 50 evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer in Bayern, die an diesem Tag die Trauungs-Aktion "Einfach heiraten" gestartet haben. In München und in elf weiteren bayerischen Kirchen findet die Aktion statt.

Für die Ernsts ist es ein echter Segen, sagt Ehemann Ernst mit Blick auf seine Frau, die er im Rollstuhl an den Altar geschoben hat: "Wir haben schwierige Zeiten hinter uns, gerade auch mit der Behinderung meiner Frau. Das hat uns zusammengeschweißt und deswegen wollen wir bekräftigen, dass wir die 35 Jahre gerne gehabt haben und gerne noch einmal haben werden."

20 Minuten pro Segensfeier

Auch für Pfarrerin Barbara Krauße ist die heutige Aktion ungewöhnlich. Schließlich konnte sie zuvor nicht wissen, wen und wie viele ihrer Einladung folgen. Und dann sei es ja bei gewöhnlichen Trauungen auch so, dass "man bisschen mehr Zeit hat, um sich darauf vorzubereiten". An diesem Tag musste sie innerhalb von einer Stunde die Paare kennenlernen, die Ansprache schreiben und die Trauung vorbereiten.

Jede Segensfeier dauert 20 Minuten – anschließender Sektempfang inklusive. Den gab es auch bei Laura und Severin Lucks Spontan-Hochzeit. Die beiden haben mitten in der Corona-Pandemie geheiratet, die kirchliche Hochzeit sollte deswegen nachgeholt werden. "Wir wollten das wirklich nur für uns machen und wussten auch nicht, ob und wann wir das in Zukunft auch noch einmal im größeren Rahmen machen würden", sagt die Braut. Daher kam für sie das Angebot wie gerufen.

In München empfängt Pfarrerin Barbara Krauße am Donnerstag noch bis 22 Uhr Paare, die sich trauen lassen wollen – übrigens nicht nur Mann und Frau: denn die evangelische Kirche ist hier auch für LGBTQ-Paare offen.