Mainfrankentheater Würzburg: Neufassung der "Götterdämmerung"

Die "Götterdämmerung" in Würzburg – das war bislang wenig mehr als ein frommer Wunsch. Denn das Original wäre für das Würzburger Mainfrankentheater schlicht eine Nummer zu groß. Allein die von Richard Wagner vorgesehenen 115 Instrumentalisten hätten im Orchestergraben des Theaters keinen Platz.

Eine Celesta statt fünf Harfen

Und so wagt Enrico Calesso, der Würzburger Generalmusikdirektor, eine Uraufführung: Er dirigiert Wagners "Götterdämmerung" in der Fassung von Eberhard Kloke, die erst im vergangenen Jahr fertig wurde. Sie ersetzt zum Beispiel fünf der sechs vorgesehenen Harfen durch eine Celesta – ein Tasteninstrument, das Wagner noch nicht kannte. Kloke spart ein Viertel der Bläser und die Hälfte der Streicher ein. Die verbliebenen Musiker haben dafür rund ein Drittel mehr zu tun. Aber nur so, sagt Enrico Calesso, schafft auch ein kleineres Orchester großen Wagner-Sound. "Das muss man noch einmal betonen: Eine Fassung, wo keine der typischen Ringfarben fehlt, ist natürlich das wichtigste", erklärt Calesso. "Man hätte die Coburger Fassung nehmen können, wie andere mittlere und kleine Häuser auch. Aber da fehlen eben diese Instrumente. Und deshalb war es uns wert, auf diese Fassung zu warten und die ersten zu sein, die sie spielen."

"Diese Partie ist das Schwierigste, was für Frauenstimme geschrieben wurde." Elena Batoukova-Kerl über die Rolle der Brünnhilde

Prominente Gast-Solisten

In dieser Produktion des Mainfrankentheaters wirken neben dem Stamm-Ensemble Gastsolisten von internationalem Rang mit. So singt der irische Heldentenor Paul McNamara in Würzburg erstmals die Partie des Siegfried. Der Bass Guido Jentjens gibt den Hagen. Und die gefeierte Mezzosopranistin Elena Batoukova-Kerl hat in Würzburg ihr Rollendebüt als Brünnhilde. "Ich würde behaupten, diese Partie ist das Schwierigste, was für Frauenstimme geschrieben wurde", sagt sie. "Vom lyrischen Fach bis zum dramatischen Fach. Das ist umwerfend. Und so viel Text habe ich noch nie in meinem Leben gelernt. Ich habe ein tolles Kostüm, aber ich muss auch lernen, damit umzugehen. Das macht unglaublichen Spaß!"

Götter in Vitrinen