Mainfranken Theater Würzburg soll Staatstheater werden

Am Donnerstag wird der Würzburger Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung über ein entsprechendes Eckpunktepapier entscheiden, das die Vertrags- und Übergangsmodalitäten festlegt.

Freistaat will sich zu 50 Prozent finanziell beteiligen

Demnach soll das Drei-Sparten-Theater nach der erfolgten Generalsanierung zur Spielzeit 2022/23 zum Staatstheater werden. Stadt und Ministerium hätten sich auf ein besonderes "Würzburger Modell" geeinigt: Die Stadt Würzburg bleibt Träger des Theaters und damit weiterhin Arbeitgeberin für die Beschäftigten des Theaters. Die finanzielle Beteiligung des Freistaats steigt – von aktuell 25 Prozent (seit dem 2003) auf 50 Prozent mit dem Wiedereinzug in das sanierte Theater.

"Meilenstein in der Bühnenlandschaft"

Am Mittwoch berät der Werkausschuss über das Eckpunktepapier, am Donnerstag entscheidet darüber der Würzburger Stadtrat. Oberbürgermeister Christian Schuchardt ist erfreut über das Verhandlungsergebnis: "Es ist ein Meilenstein in der Bühnenlandschaft und wird sicherlich als 'Würzburger Modell' in die Geschichte der Staatstheater eingehen." Mit der Entscheidung werde die "Qualität des Mainfranken Theaters gewürdigt und seine Strahlkraft weit über die Region hinaus gestärkt."