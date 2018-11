Wie die neue Würzburger Tanzcompagnie Wände einreißt

Keine Sparte am Mainfranken-Theater Würzburg war in den letzten Jahren so erfolgreich wie das Ballett. Doch als Direktorin ist Anna Vita jetzt von einer Doppelspitze abgelöst und auch alle Tänzer sind ausgetauscht. Seinen ersten künstlerischen Aufschlag hat das neue Ensemble mit der Premiere von „Ludwigs Leidenschaften“ – einer Choreografie nach Musik von Ludwig van Beethoven.

„Ludwigs Leidenschaften“ ist kein Handlungsballett – es setzt allein auf die Botschaft von Musik, die nichts an Aktualität verloren hat: ein Aufbegehren gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Es ist ein Tanz um die Überwindung sichtbarer und unsichtbarer Mauern. Der Choreograf Kevin O’Day sagt, es sei egal, ob es sich um eine Mauer zwischen Staaten handele oder um Grenzen, die wir unserer persönlichen Weiterentwicklung selbst setzen, oder um Mauern, die aus einem unterentwickelten Verständnis für andere erwachsen.

Ein neuer Tanzstil in Würzburg

12 neue Tänzer aus 9 Nationen und eine neue Doppelspitze im Ballett: Für die Ballettdirektorin Dominique Dumais ist das starke Gemeinschaftsgefühl der neuen Kompagnie zunächst einmal eine "Kunstheimat". Die erste große Produktion mit dem Orchester ist aber auch die Chance, in Würzburg anzukommen.

Auf der Bühne sind die Mauern schon gefallen, Raum für Neues entsteht und will gestaltet werden. Es ist eine Produktion, die auch beim Publikum darauf setzt, sich auf einen anderen Tanzstil als bislang einzulassen. Das neue Ensemble macht es vor, es ist offen für Wechsel. Und die aus Kanada stammende Tänzerin Maya Tenzer schwärmt: „Die beiden Choreographen, die Tänzer, ein neues Theater, eine neue Stadt, so viel Positives, super aufregend, eine neue Heimat“.

Weitere Vorstellungen von „Ludwigs Leidenschaften“ im Jahr 2018 am 10.11., 24.11., 28.11. und 29.12. im Mainfranken-Theater Würzburg.

