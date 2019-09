Mainfranken Theater: Grundstein für Erweiterungsbau gelegt

Zur Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau des Mainfranken Theaters in Würzburg kamen neben Vertretern des Theaters auch zahlreiche Politiker des Bezirks, der Stadt, aus Bundestag und Landtag. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sprach von einem "stolzen Tag für alle Würzburger und ganz Mainfranken" und erinnerte an den langen Weg bis zu diesem Etappenziel. Er setzte den Grundstein in Form einer Zeitkapsel, die bestückt mit Fotos aus der Theaterhistorie, Planungsunterlagen und einem Stück Bühnenboden eingemauert wurde.

Platz für 330 Theaterbesucher

In dem Erweiterungsbau sollen unter anderem ein neues "Kleines Haus", neue Probebühnen und eine neue gastronomische Versorgung Platz finden. Der Kopfbau mit der zweiten Spielstätte soll im Winter 2020 fertiggestellt und für das Publikum geöffnet werden. Rund 330 Besucher können dort die Aufführungen besuchen.

Kostensteigerung von 51 auf 70 Millionen Euro

Die Kosten für den neuen Bau liegen laut Theater bei knapp 70 Millionen Euro. Sie werden durch den Freistaat Bayern, die Stadt, den Landkreis Würzburg, den Bezirk Unterfranken und aus Stiftungsmitteln finanziert. 2015 waren die Kosten noch auf 51 Millionen Euro geschätzt worden. Das bereits bestehende Theater-Gebäude stammt aus dem Jahr 1966. Es wird noch bis zur Spielzeit 2022/2023 bei laufendem Betrieb saniert. Alle bislang ausgelagerten Arbeitsbereiche sollen nach den Bauarbeiten in das Theatergebäude integriert werden.

Das Theater ist inzwischen in die Jahre gekommen. Die Sanierung und die Erweiterung sind nötig geworden, um die Anforderungen an einen wirtschaftlichen, sicheren und zeitgemäßen Spielbetrieb für die nächsten Jahrzehnte zu erfüllen.

Trotz Baustelle: Eröffnung der Theater-Saison

Außerdem eröffnete das Mainfranken Theater am Sonntag die Spielzeit 2019/20. Saisonhöhepunkte sind unter anderem Schillers "Kabale und Liebe", Verdis "Rigoletto" und das Musical "Evita". Das anstehende Theaterjahr ist damit das letzte im bisherigen Bestand des alten Gebäudes.