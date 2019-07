Mainfranken Theater: Beschluss zu Trabusch-Verlängerung vertagt

Mit Spannung war erwartet worden, was der Würzburger Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung am Donnerstagabend in der "Causa Trabusch" entscheidet: Bekommt der wegen seines Führungsstils in die Kritik geratene Intendant ab Herbst 2021 einen Anschlussvertrag oder muss er gehen? Das Ergebnis der Sitzung ist ein Aufschub, ein Kompromiss - und eine neue Chance für Markus Trabusch, der im Frühjahr 2016 vom Theater Augsburg nach Würzburg gekommen war.

Coach soll zwischen Leitung und Mitarbeitern vermitteln

Und so sieht das Ergebnis der Sitzung konkret aus: Die Entscheidung über einen Anschlussvertrag für Trabusch ist auf den 30. April 2020 vertagt. Bis dahin soll Trabusch ein Coach an die Seite gestellt werden, um in dem Theater einen Mediationsprozess einzuleiten und die Gräben zwischen zwischen Leitung und einigen Mitarbeitern zu glätten. Zuletzt war eine teils öffentlich geführte Diskussion um Trabuschs Stil der Personalführung entbrannt. So wurden Vorwürfe laut, er pflege gegenüber manchen der rund 250 festen Mitarbeitern einen unangemessenen Umgangston.

Intendant des Mainfranken Theaters freut sich über "echte Chance"

Trabusch selbst hatte sich dazu durchaus selbstkritisch geäußert, zugleich aber darauf hingewiesen, dass Diskussionen und Auseinandersetzungen im künstlerischen Bereich eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und oft in extremen Situationen stattfinden würden. Als Reaktion auf die Entscheidung des Stadtrats äußert sich Trabusch folgendermaßen:

"Ich freue mich über die echte Chance, in der ich weiterhin meine erfolgreiche künstlerische und inhaltliche Arbeit fortführen kann. Gleichzeitig habe ich mir vorgenommen in einigen Punkten deutliche Kursänderungen vorzunehmen, um hier alle Kolleginnen und Kollegen und den Stadtrat mitnehmen und von mir überzeugen zu können." Markus Trabusch, Intendant Mainfranken Theater Würzburg

Laut OB Christian Schuchardt komme es jetzt vor allem darauf an, dass am Mainfranken Theater "ein Weg zum gewohnten Tagesablauf" gefunden werde.

Generalsanierung als Herausforderung für das Theater

Zu der Personaldebatte kommt, dass sich das gesamte Mainfranken Theater durch die laufende Generalsanierung ohnehin in einer permanenten "Extremsituation" mit entsprechenden Belastungen für die Mitarbeiter befindet. Im August 2018 hatte die insgesamt 69 Millionen Euro teure Sanierung mit dem Abriss des Foyers begonnen. Für 2020 wurde eine ehemalige Druckereihalle als Ausweichspielstätte angemietet. 2022 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Prominente Unterstützung für umstrittenen Intendanten

Künstlerisch kann Trabusch durchaus Erfolge vorweisen. Unter seiner Intendanz entstanden erfolgreiche, teils Sparten übergreifende Produktionen. Ein Erfolg war etwa die Strauss-Inszenierung "Ariadne auf Naxos", mit der Schauspieler Dominique Horwitz sein Debüt am Mainfranken Theater gab. Horwitz ist in der Personaldiskussion dem Intendanten beigesprungen, mit einem öffentlichen Brief an Oberbürgermeister Christian Schuchardt. In dem Brief wirft Horwitz dem OB unter anderem vor, "zu einer regelrechten Spaltung" des Theaterpersonals beigetragen zu haben, weil er die Unstimmigkeiten und Vorwürfe nicht geprüft und geklärt hätte. Trabusch, so Horwitz, habe das Mainfranken Theater "aus dem Dornröschenschlaf geweckt" und organisiere "in fabelhafter Weise den Um- und Neubau des Theaters".

Besucherplus in den vergangenen Spielzeiten

Auch die Auslastung des Theaters spricht für Trabusch. So verzeichnete das Mainfranken Theater in der Saison 2018 knapp 140.000 Besucher und damit etwa 2.000 mehr als in der Spielzeit davor. Die Auslastung quer durch alle vier Sparten lag bei 73,2 Prozent. Die Steigerungen konnten vor allem im Bereich Schauspiel und bei Konzerten erreicht werden. Auch die Einführung des "Semestertickets" zum 1. Oktober 2018 hatte Folgen: Bereist in den ersten Monaten nach der Einführung hatte sich die Zahl der studentischen Besucher verdreifacht.