Mahatma Gandhis Brille wird in London versteigert

Eine der berühmtesten Brillen der Welt, die auf der Nase einer der wichtigsten Pazifisten des 20. Jahrhunderts saß, wird nun versteigert: Die markante Brille von Mahatma Gandhi.

Zu diesem Versteigerungsstück ist das Auktionshaus East Bristol Auctions auf etwas ungewöhnliche Weise gekommen, wie Auktionator Andy Stowe in der BBC erzählte:

„Wir kamen zum Auktionshaus, wie das an einem Montagmorgen so ist, wenn man erst mal die Türen aufschließt, und da schaute aus dem Briefkasten ein Brief heraus, ein schlicht weißer Umschlag, auf dem ‚Auktionatoren‘ stand.“

Geheimnisvolle Notiz

Darin fand sich dann eine Nickelbrille, versehen mit einer kurzen Notiz: „Diese Brille gehörte Gandhi, rufen Sie mich an!“. Dazu eine Telefonnummer. Andy Stowe griff zum Telefon:

„Ich habe die Nummer auf dem Zettel angerufen und dann diese sagenhafte Geschichte erfahren, dass die Brille Gandhi gehörte und dass er sie in der Zeit um 1910, 1920 dem Onkel des Verkäufers geschenkt hatte.“

Für Stowe und seine Kollegen begann damit die Recherche. Konnte die Geschichte stimmen? Danach meldeten sie sich wieder bei dem alten Mann, der die Brille in den Briefkasten gesteckt hatte. Aber Auktionator Stowe spannte ihn erst mal auf die Folter:

„Ich hab vorsichtig angefangen und ihn gefragt: ‚Was glauben Sie, was die Brille wert ist?‘ Und er hat gesagt: ‚Ach, wenn die nichts wert sind, schmeißen Sie sie einfach weg!‘ Dann hab ich ihn gefragt: ‚Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen mitteile, dass die Brille 2.000 Pfund wert ist?‘ Und er meinte: ‚Oh, das wäre ja toll!‘ Und dann habe ich gesagt: ‚Naja, ich glaube, dass sie 15.000 Pfund wert ist.‘ Und da wurde es ganz still in der Leitung… für 10 Sekunden oder so. Und dann meinte er nur: ‚Das wäre ja noch viel besser!‘“

Gebote: Schon vor der Auktion bei 70.000 Pfund

Möglicherweise hat der alte Mann inzwischen komplett die Sprache verloren, denn die Gebote liegen noch viel höher – was selbst Auktionator Stowe erstaunt:

„Ich hatte gedacht, dass sie für 50.000 Pfund versteigert wird, aber der Betrag wurde schon geboten. Ich weiß nicht, für welchen Betrag sie den Besitzer wechselt. Bei uns haben sich so viele Interessenten gemeldet. Das ist eines dieser besonderen Stücke, bei denen wahrscheinlich nach oben alles offen ist.“

Gestern Abend lagen die Online-Gebote schon bei 70.000 Pfund.