Magische Zeitreise - Der Film "Petite Maman" von Céline Sciamma

Die achtjährige Nelly besucht immer wieder ihre geliebte Oma im Altersheim. Dieses Ritual endet abrupt, als die Großmutter stirbt ohne dass Nelly sich von ihr verabschieden konnte. Das schmerzt sie. Gemeinsam mit ihren Eltern fährt sie zum Haus der Großmutter, das nun ausgeräumt werden muss. Während Mutter und Vater sich an die Arbeit machen, streift Nelly durch den nahen Laubwald streift, der in seinem herbstlichen Kleid und mit den verteilt stehenden Bäumen etwas Verwunschenes hat.

Von einer kleinen Anhöhe aus beobachtet Nelly ein Mädchen mit einer roten Jacke, das ungefähr so alt sein dürfte wie sie selbst – und das einen riesigen abgebrochenen Ast über den laubbedeckten Boden zieht. Das Mädchen bleibt stehen, winkt und ruft nach ihr. Die beiden bauen gemeinsam an einer Baumhütte. Als ein Gewitter aufzieht und es zu regnen beginnt, läuft Nelly mit ihrer neuen Freundin Marion zu ihr nach Hause. Sie erreichen ein Grundstück. Ist es dasselbe wie das der Großmutter? Auch die beiden Mädchen ähneln sich. Gespielt werden sie von echten Zwillingsschwestern. Bald gibt es keine Zweifel mehr: Nellys neue Freundin Marion ist ihre eigene Mutter. Nun kann sie diese als Kind in ihrem Alter kennenlernen. So erklärt sich auch der Titel "Petite Maman - Kleine Mutter".

Phantastisch - aber nicht überhöht

Das neue Werk der preisgekrönten Ceéline Sciamma ist ein unspektakulär inszenierter Zeitreisefilm, der konsequent aus der Perspektive der achtjährigen Nelly erzählt wird. Die Regisseurin überhöht das Wunder nicht, dass die Tochter auf die gleichaltrige Mutter trifft, ordnet es auch nicht als Fantasie oder Traum ein, und sie benötigt dafür keine digitalen Effekte, um die Zeitreise visuell darzustellen. Alles ist realistisch inszeniert.

Sciamma arbeitet vor allem mit Geräuschen und dem Licht. Da ist etwa das unheimlich grollende Gewitter bei der ersten Begegnung von Nelly und Marion im Wald. Und da ist das märchenhafte gedämpfte Leuchten der Bilder, für die - wie schon im Vorgängerfilm "Porträt einer jungen Frau in Flammen" - wieder die großartige Kamerafrau Claire Mathon zuständig ist, die demnächst mit dem Marburger Kamerapreis geehrt wird. Sie arrangiert das Innere im Haus der Großmutter als ein geheimnisvolles Reich der Schatten und des Halblichts.

"Petite Maman" erzählt sowohl von einer inneren Reise als auch vom äußeren Vergehen der Zeit. Durch die zarte Montage der oft langen Einstellungen entsteht ein meditativer Fluss, der etwas Beruhigendes hat - gerade in diesen Zeiten der medialen Unruhe und der täglich neuen Bilder vom Krieg animiert es dazu sich zu sammeln, unterschiedlichen Weltsichten und Seinszuständen nachzuspüren.

Poetisch-kindlicher Blick

Ohne sentimental zu werden, entwickelt Sciamma ein Gefühl für die besondere Wahrnehmung der Welt durch Kinderaugen: Die Schatten der Bäume, die drinnen über eine Wand gleiten, verwandeln sich in Tiere. Das Kakaopulver, das sich in der heißen Milch nicht vollständig auflöst, verklumpt zu kleinen staubigen Inseln, die besonders gut schmecken. Die Großmutter lebt für Nelly durch den Gehstock weiter, den diese als eine Art Erbe für sich behalten hat. Er gibt auch dem kleinen Mädchen Halt.