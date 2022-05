Magisch-musikalische Medizin: Das neue Album von Ibeyi

Ausgerechnet das Ägyptische Totenbuch steht Pate für "Spell 31". Bei der Aufnahme des ersten Songs, hätte der Produzent ihr das Buch in die Hand gedrückt, erzählt Lisa Diaz, eine der Ibeyi-Zwillinge. Beim Aufschlagen landete sie bei Spruch Nummer 31, eine Beschwörung, in der es darum geht, wie man die eigene Magie bewahrt. Et voilà: Motto und Titel gefunden.

Ein Album wie eine Beschwörung

Überhaupt ist das dritte Album von Ibeyi eine Sammlung von spirituellen und magischen Anspielungen. Und musikalisch sind wieder Einflüsse aus Europa, Afrika und Mittelamerika zu hören. Ibeyi machen auf "Spell 31" aber keine sogenannte "Weltmusik", sondern eher globalen Pop in modernster Soundqualität. Aufgenommen wurde das Album in London, wo Naomi Diaz inzwischen lebt. Ihre Schwester Lisa wohnt in Paris und hat versucht, ihre Erfahrungen der letzten zwei Jahre in neuen Songs zu verarbeiten.

Die Arbeit am neuen Album habe kurz nach der Ermordung George Floyds begonnen, erzählt sie. Ihre Musik sei der Versuch, damit umzugehen. "Heilung" ist das Wort, das Lisa Diaz benutzt. "Es war wichtig, Musik zu schreiben, die uns heilt, und Euch vielleicht auch."

Die Eltern spielen mit

Der Song "Sangoma" erzählt von einem Heiler, wie er in Südafrika zur Alltagskultur gehört. Lisa Diaz meint, 80 Prozent der Südafrikaner suchten solche Heiler auf, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Ibeyi sind offenkundig fasziniert von solcherlei esoterischen Traditionen. Entsprechend "verwunschen" klingen viele Songs auf ihrem dritten Album. Diverse afrikanische Instrumente verschmelzen mit elektronischen Beats, so dass regelrechte Traumlandschaften entstehen. Wieder einmal setzen die Schwestern Kontrapunkte zur westlichen Popkultur, ohne sich aber gänzlich von ihr zu entfernen.

Erstmals sind auf diesem Album auch beide Eltern der Zwillinge zu hören, obwohl ihr Vater, der Perkussionist Miguel Diaz, bereits 2006 verstorben ist. Für "Rise above" haben die zwei seinen Trommelsound gesampelt. Überhaupt ist der Song eine Besonderheit auf diesem Album. Der Text stammt aus dem Jahr 1981 und wurde von der amerikanischen Anarcho-Punkband "Black Flag" als Fanal gegen die bürgerlichen Kontrollgesellschaft geschrieben, gegen die man sich erheben müsse. Ibeyi verwandeln ihn dagegen in eine feministische Hymne.

Ein Schritt nach vorn

Das dritte Album "Spell 31" ist jedenfalls ein großer Schritt nach vorn für Ibeyi. Alles klingt hier ein wenig professioneller, ausgeschlafener als noch auf den Vorgängern. Die Zwillinge haben sich ein wenig in Richtung Pop-Mainstream bewegt, was in diesem Fall aber kein Schaden ist. Und wenn es auch beim Hörer und der Hörerin die von den Musikerinnen beabsichtigte Heilung auslöst... umso besser.