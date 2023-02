"Magic Mike's Last Dance": Maues Ende einer Stripper-Trilogie

Tatum spielt erneut Mike Lane, den Stripper mit den flüssigen HipHop-Bewegungen und einem Herz aus Gold. In "The Last Dance" wird um Erlaubnis gefragt, bevor der erste Körperkontakt aufgenommen wird und die Kundin ist Königin. Oberstes Ziel ist die Befriedigung ihrer Gelüste, die von Maxandra Mendoza, der neuen Chefin von Mike, klar artikuliert werden: "Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann, was sie will."

Glattgebügelter Kitsch

Salma Hayek Pinault spielt dieses obligatorische Love Interest als tonangebende Millionärsgattin im Scheidungskrieg, die den mal wieder in Finanznöten steckenden Mike als Choreograf und Toy Boy engagiert. Abgesehen von der neuen feministischen Note scheint also alles wie gehabt: Der nicht mehr ganz so junge Underdog kämpft um Liebe und Anerkennung und ertanzt sich beides im Schweiße seines Angesichts.

Der feine Unterschied: Was in den ersten beiden Teilen noch eine gewisse Faszination ausübte, ist jetzt nur noch glattgebügelter Kitsch. Der einst kritische Blick auf das anrüchige Business fehlt, stattdessen macht es sich der dritte Teil in der Fanfilm-Nische gemütlich, addiert Glitzer und Glamour, ist gefällig statt gewitzt. Wo früher noch gesellschaftliche Randaspekte beleuchtet wurden, scheint das Hauptinteresse von "Magic Mike" heute nur noch einer Devise zu folgen: The show must go on. Denn wo es Männer regnet, da regnet’s auch Dollar.