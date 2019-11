Mächtige Amazone: Tina Turner schaut mit 80 nach vorn

Tina Turner spielte 1975 die "Acid Queen" in der Filmversion der Rock-Oper Tommy, aber ihre Solo-Platten aus den 70ern wollte niemand haben. Doch dann geschah fast so etwas wie ein Wunder: Während in den 80ern die meisten Stars der 60er immer kleinere Brötchen backen mussten, gelang Tina Turner 1984 ein grandioses Comeback. Tina Turner: "Früher kannte man mich nicht so sehr für meine Musik. Das änderte sich erst mit dem "Privat Dancer"-Album. Tatsächlich war "What’s Love got to do with it" meine erste Nummer Eins in Amerika. Und es war eine Erlösung, dass ich endlich auch in meinem Heimatland anerkannt wurde."

Eine mächtige Amazone

Nach diesen Hits war Tina Turner ein internationaler Superstar. Sie verkaufte riesige Hallen aus und spielte im dritten Mad-Max-Film "Beyond Thunderdome" eine mächtige Amazone. Ihr Vermögen wird auf gut 200 Millionen Dollar geschätzt. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann, dem deutschen Musikmanager Erwin Bach, zurückgezogen am Zürichsee. Ihre Legende wird ohne sie weitergefeiert, zum Beispiel im Musical "Tina", das zurzeit auf Welttournee ist. Auf ihre vielen Leben blickt sie ohne Zorn zurück: "Ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch. Ich verweile nirgendwo lange, jammere auch nicht lange herum. Sogar in meinen schlimmsten Stunden habe ich Zeit zum Lachen gefunden. Das ist meine Natur. Denn was auch immer passiert, man muss nach vorne schauen. So lebe ich mein Leben."