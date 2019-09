Maden in der Umlaufbahn: "Die Nase" überzeugt in Hamburg

Wenn Väterchen Stalin schmunzelt, dann haben alle anderen garantiert nichts zu lachen. Deshalb ist das hier auch keine Komödie, sondern ein Trauerspiel, allerdings ein gewitztes. Das nennt sich dann wohl Groteske, wirkt also ungefähr so wie die bitterbösen Karikaturen von George Grosz oder Otto Dix aus der Weimarer Republik: Grell, ätzend, provokant, sarkastisch. Es geht um das Lachen, das im Halse stecken bleibt. Kein Wunder, Dmitri Schostakowitsch war gerade mal 21, als er mit der "Nase" seine erste Oper schrieb, und damals, 1928, in der ganz jungen Sowjetunion, waren alle noch wild bewegt, fest entschlossen, revolutionär im eigentlichen Sinne.

Traurige Meteoriten

Das ist der Inszenierung von Karin Beier an der Hamburgischen Staatsoper auch jederzeit anzumerken. Klar, ein blutroter Vorhang ist selbstverständlich, dazu lauter ebenso rote Jubel-Fähnchen über den Boden gestreut, als ob gerade eben eine kommunistische Großdemonstration zu Ende ging. Ein paar Meteoriten stehen an der Seite traurig herum, Sterne funkeln im Hintergrund, es wird kurz zu einer Raumstation geschaltet: Alles Sinnbilder für die Utopie, für die grenzenlose Euphorie, für den Aufbruch in unbekannte Welten, in den Kosmos. Soweit, so schreckenerregend, denn mitten auf der Drehbühne erhebt sich ein Wachturm, ein Überwachungsspiegel, es wimmelt vor Polizei.