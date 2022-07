"Made in Germany": Deutschrock-Heimatabend geht auf Tour

Der Professor trauert seiner Frau hinterher, obwohl er ihr jahrelang nur ein Ohr geliehen hat und nicht so genau weiß, warum sie ihn eigentlich verlassen hat. Also widmet er sein ganzes weiteres Leben der von ihm erfundenen "Zeitmaschine", die sich allerdings auch als zickig erweist. Der Münchner Kabarettist Moses Wolff (53), Lesern des Satiremagazins "Titanic" und der "Süddeutschen Zeitung" bekannt als "Wildbach-Toni", spielt den knurrigen Wissenschaftler im weißen Kittel am Deutschen Theater in München wortkarg und etwas zerstreut, also genau so, wie er in meisten Komödien auftritt. Begleitet wird das Ganze von Deutschrock aus den letzten vierzig Jahren - naja, eigentlich aus den letzten 200 Jahren, denn Beethoven kommt auch vor, und der "Kleine grüne Kaktus" von 1934 hebt ebenfalls die Stimmung.

Nachhilfe mit dem Hammer

Frontmann Thorsten Nathan und Band haben sich diese Show unter dem Titel "Made in Germany" einfallen lassen: Ein launig moderierter Abend mit mal melancholischen, mal rasanten Erinnerungen an die Zeit von Westernhagen, Grönemeyer und Nena, mit Kurzausflügen in die allerjüngste Popgeschichte. Damit auch jeder Zuschauer stets weiß, in welchem Jahr des Musikkosmos die Songs gerade unterwegs sind, gibt die "Zeitmaschine" jeweils optisch Nachhilfe, allerdings muss der Professor hier und da mit dem Hammer nachhelfen, was die Elektronik zum Vergnügen des Publikums gehörig durcheinander bringt.