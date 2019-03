Medea auf Abwegen: "Madama Butterfly" in Nürnberg

Was bei Puccini rührt, ist eine Frau, die bis zuletzt an ihre Illusionen glaubt und sich umbringt, weil sie die Wahrheit nicht erträgt, nämlich für den Amerikaner Pinkerton nur eine Gespielin gewesen zu sein. In Nürnberg steht eine Butterfly auf der Bühne, die von Anfang an unter ihrer japanischen Tracht Jeans trägt, mit dunkler Mähne und recht resolut durchs Leben geht und merkwürdiger Weise dauernd ohne konkreten Anlass mit einem Dolch fuchtelt. Weil Regisseurin Tina Lanik das offenbar selbst unterkühlt fand, ist für das Sentimentale Cio-Cio-Sans Kind zuständig, das von Jana Beck herausragend gespielt wird, auf der Bühne aber auch überpräsent ist - so sehr, dass sich Zuschauer darüber aufregten, dass eine so kleine Statistin mit so einer düsteren Oper konfrontiert wurde.