Machtfragen: Warum das Theaterjahr 2021 eine Zäsur sein könnte

Aufarbeitung dauert zu lange

Und im Falle von Klaus Dörr in Berlin und Peter Spuhler in Karlsruhe hatten die Verfehlungen auch Konsequenzen. Beide mussten 2021 ihren Hut nehmen. Im Falle Spuhler hatte sich die Diskussion allerdings über Jahre hingezogen. Die Lage befrieden sollte eine Mediationsfirma. Für diejenigen, die Spuhler für untragbar hielten, dauerte der Prozess viel zu lange. Andere führten ins Feld, es sei nur recht und billig, Spuhler eine Chance zur Besserung zu geben. Dabei wurde gern darauf hingewiesen, dass der Vorwurf des Machtmissbrauchs seinerseits als Machtinstrument der bis dato Ohnmächtigen missbraucht werden könne.

Thomas Schmidt, Autor der Studie über Machtmissbrauch an den Theatern, hält dagegen: "Ich sehe die Gefahr nicht. Ich glaube, dass die Menschen in den Theatern nicht so leichtfertig wären, irgendjemanden mit solchen Vorwürfen in die Ecke zu drängen. Es gibt keine Mobbing-Vorwürfe, die sich am Ende nicht erhärtet hätten. Das Gute ist ja, dass auf der Bühne, hinter der Bühne, in der Kantine, auf Premierenfeiern immer ganze Kollektive unterwegs sind. Dass es bei fast allen Vorwürfen Zeugen gibt."

Natürlich gelte auch für Intendanten die Unschuldsvermutung, ergänzt Marie Senf vom Ensemble-Netzwerk. Dass dabei aber die eigentlichen Opfer meist als Täter abgestempelt würden, sei nicht hinnehmbar. "Das ist Victim Blaming, und das ist Täter-Opfer-Umkehr. Man muss es einfach ganz klar sagen, weil sich niemand klarmacht, was alles sein muss, damit jemand überhaupt an die Öffentlichkeit geht als Ultima Ratio, weil alles andere nicht funktioniert hat. Im Fall von Shermin Langhoff ist natürlich noch das große Problem, dass das Gorki natürlich auch ein großes Flaggschiff ist, eben für ein progressives Theater. Und was da natürlich dann auch schnell stattfindet, ist, dass reflexhaft die Person Shermin Langhoff verteidigt wird, weil sie – und das passiert auch ganz, ganz oft, eigentlich fast immer, dass nämlich die Leitungsperson mit der Institution verwechselt wird."