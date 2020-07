Warum Elke Erb den diesjährigen Georg-Büchner-Preis erhält

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die den Georg-Büchner-Preis vergibt, würdigt mit ihrer Entscheidung eine „unverdrossene Aufklärerin“ und „unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk“. Der Dichterin gelinge es wie keiner anderen, „die Freiheit und Wendigkeit der Gedanken in der Sprache zu verwirklichen“, heißt es in der Begründung der Akademie.

Schreiben als Ausdruck der Freiheit

Elke Erb wurde 1938 in der Eifel geboren und lebt heute in Berlin. Ihre Biographie wurde vielfach geprägt durch die deutsche Geschichte insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Elke Erb war elf Jahre alt, als die Familie - dem Vater folgend - in die DDR übersiedelte. Sie studierte Pädagogik, Russisch und Deutsch in Halle und arbeitete zunächst als Lektorin im Mitteldeutschen Verlag. Frühzeitig - in den 60er-Jahren - entschied sie sich für eine freiberufliche Existenz als Schriftstellerin, Lyrikerin und Übersetzerin, unter anderem aus der russischen Literatur. Ihre Übertragungen etwa von Texten von Anna Achmatowa und Marina Zwetajewa sind ein wichtiger Teil des frühen Werkes. Elke Erb selbst spricht - mit Blick auf das Werk von Marina Zwetajewa - von einem "Gesellenstück".

1975 erschien das eigentliche Debüt, der Lyrik- und Prosaband „Gutachten“, im folgenden Jahr konnte Elke Erb eine Auswahl ihrer Texte in der Bundesrepublik, im Wagenbach-Verlag, veröffentlichen („Einer schreit: Nicht!“). Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Sprache und auch ihrer Geschichte und ebenso durch die Ehe mit dem Lyriker Adolf Endler, wird Elke Erb zur „Sächsischen Dichterschule“ gezählt. Zu diesem losen Kreis gehören wichtige Lyrikerinnen und Lyriker aus der DDR, darunter Sarah Kirsch, Karl Mickel, Volker Braun, Wulf Kirsten und der sorbische Dichter Kito Lorenc. Die Vertreter der „Sächsischen Dichterschule“ versuchten, im durchherrschten SED-Staat Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zu bewahren. "Du musst aus dem Schutt der Sprache, die alle sprechen, herauskommen", beschreibt Elke Erb in einem Interview ihr poetisches Programm. "Du musst baufähige Elemente finden."

Unabhängige Position in der DDR

Frühzeitig bezog Elke Erb, um Unabhängigkeit bemüht, eine kritische Position zum DDR-Regime. Sie sprach sich – zusammen mit Adolf Endler – gegen die offizielle Verdammung des Liedermachers Wolf Biermann aus. Ebenso arbeitete sie an einer Anthologie „inoffizieller“, also verbotener Literatur im Land und protestierte öffentlich gegen die Ausbürgerung des Dissidenten Roland Jahn – heute Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde – im Juni 1983. Dieses Eintreten für die Wahrheit brachte ihr die Überwachung durch die Staatssicherheit ein. Mit dem Schriftsteller Sascha Anderson, der nach dem Mauerfall als Informeller Mitarbeiter der Stasi enttarnt wurde, gab zusammen mit Elke Erb eine Sammlung neuer Literatur in der DDR heraus. Anderson gab auch über sie beim Geheimdienst bereitwillig Auskunft.

Eines der wohl wichtigsten Bücher von Elke Erb, der Band „Kastanienallee“, konnte trotz ihrer kritischen und aufrechten Haltung 1987 in der DDR im Aufbau-Verlag erscheinen. Das Buch mit Gedichten, Prosa und Kommentaren ist wie ein Arbeitsjournal gestaltet und wurde von der Kritik mit viel Lob bedacht. Ebenso wurde der Band für die Angehörigen der damals jungen Generation ein wichtiger Bezugspunkt. In seinem großen Roman „Stern 111“ verweist Lutz Seiler auch auf „Kastanienallee“: Seine Hauptfigur, der junge Lyriker Carl, zählt Elke Erbs Sammlung zu seinen prägenden Büchern.