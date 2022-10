Lust aufs Buch wecken – 14. Nürnberger Lesefestival

Der Stufensaal der Nürnberger Stadtbibliothek ist gut gefüllt. Rund 160 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen drei bis sechs erleben gleich ein Live-Hörspiel auf der Bühne. Es ist Teil des 14. Nürnberger Lesefestivals, das Schülerinnen und Schülern Lust auf Literatur machen möchte.

"Emil und die Detektive" mal ganz anders

Greulix Schrank und Sebastian Hofmüller von der "Greulmüllerschen Hörspielmanufaktur" geben Erich Kästners "Emil und die Detektive" zum Besten. Mit vielen Instrumenten, verschiedenen Stimmen, akustischen Zuspielern und Loops bringen sie die Geschichte des bestohlenen Emil Tischbein auf die Bühne. Eine technische und erzählerische Herausforderung, vor allem, weil die wenigsten Schülerinnen und Schüler im Publikum das Buch kennen. Die Mischung aus Theaterstück und Hörspiel funktioniert nach nur wenigen Minuten überraschend gut.

Comic sind am beliebtesten

Leya Kilci besucht die vierte Klasse an der Grundschule Nürnberg-Gebersdorf. Sie habe noch nie ein Live-Hörspiel gesehen und sei vor allem gespannt, wie die verschiedenen Geräusche umgesetzt und welche Melodien eingesetzt würden. Das Buch "Emil und die Detektive" habe sie noch nicht gelesen. Am liebsten schmökere sie in Comic-Heften, wie zum Beispiel "Asterix & Obelix". Comics und auch Mangas sind auch bei ihren Mitschülern sehr beliebt. Abenteuerbücher und "Harry Potter" werden noch spontan genannt. Manch Schüler vor Ort gibt zu, höchst selten zum Buch zu greifen.

Unkonventionelle Erzählformen

Das Lesefestival will wieder Appetit machen auf die gedruckten Geschichten. Das versuche man mittels namhafter Autorinnen und Autoren, die in den Schulen aus ihren Werken lesen, aber auch durch unkonventionellere Erzählformen, wie eben ein Live-Hörspiel.

"Auch im Live-Hörspiel wird die Geschichte eines Buches erzählt, das kann ein Zugang zur Literatur sein!" Eva Deeg, Leiterin Stadtbibliothek Nürnberg

Lesekompetenz sinkt bei Viertklässlern

Das Lesefestival findet bereits zum 14. Mal statt, selten mag es wichtiger gewesen sein, denn Viertklässler in Deutschland lesen deutlich schlechter als ihre Altersgenossen noch vor zehn Jahren. Das zeigt eine von der Kultusministerkonferenz vorgestellte aktuelle Studie.

Alle fünf Jahre wird dabei der Stand bei Viertklässlern untersucht. Massiv verschlechtert habe sich laut Studie die Rechtschreibung und die Lesefähigkeit in den vierten Klassen. Einer der aktuelleren Gründe, so die Einschätzung der Kultusministerkonferenz, ist die Corona-Pandemie. Online-Unterricht, Unterrichtsausfälle und Schulschließungen hätten insbesondere ohnehin "schwache" Schülerinnen und Schüler zurückgeworfen.

"Leseförderung bei den Kleinen muss eines unserer hauptsächlichen Aufgabengebiete sein!" Eva Deeg, Stadtbibliothek Nürnberg

Bei Leya Kilci und auch ihren Freundinnen, die während des Live-Hörspiels neben ihr saßen, ist die Mission quasi erfüllt. Die Viertklässlerinnen fanden die Geschichte rund um Emil und dessen Erlebnisse in Berlin höchst spannend. Die Mädchen wollen sich auf jeden Fall demnächst das Buch von Erich Kästner ausleihen.