"Lupinchen"-Illustratorin Binette Schroeder gestorben

Die Bilderbuch-Illustratorin schlief nach Angaben der Binette Schroeder Stiftung und der Internationalen Jugendbibliothek in ihrem Haus in Gräfelfing bei München nach langer Krankheit friedlich ein. Noch im Oktober vergangenen Jahres stellte Binette Schroeder ihr neuestes Bilderbuch "Herr Grau & Frieda Fröhlich" vor. Bis zuletzt arbeitete sie an einem Buchprojekt, das nun unvollendet bleiben wird.

Mit dem Bilderbuch "Lupinchen" wurde Binette Schroeder 1969 bekannt. In ihren frühen Bilderbüchern inszenierte sie poetische Spielzeugwelten, die sich im Laufe ihrer künstlerischen Entwicklung in magische Traumwelten verwandelten. Die Kunst der magisch-poetischen Verzauberung vollendete sie in "Laura" (1999), ihrem vielleicht persönlichsten Bilderbuch.

Deutscher Jugendliteraturpreis

Neben eigenen Geschichten und denen ihres Ehemannes Peter Nickl illustrierte Binette Schroeder Texte von Michael Ende und auch Märchen. Viel diskutiert wurde ihr "Froschkönig" (1989), den sie als Entwicklungs- und Emanzipationsdrama einer jungen Frau erzählte. In diesem Buch arbeitete sie erstmals mit sequentiellen Erzählstrecken. Später, etwa in "Ritter Rüstig & Ritter Rostig" (2009), nahm sie zudem Comicelemente auf. Für ihr Illustrationswerk wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis.

"Eine gute Illustration zu machen bedeutet, sich selbst zu finden"

Wer Binette Schroeder kannte, sei fasziniert von ihrer zauberhaften, jungen Erscheinung gewesen, hätte ihren sprühenden Witz, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre mitreißende Art zu erzählen geliebt, heißt es in der Mitteilung der Binette Schroeder Stiftung und der Internationalen Jugendbibliothek. Schroeder war eine leidenschaftliche Sammlerin von Bilderbüchern und hielt regelmäßig Vorträge. 2011 errichtete sie mit ihrem Ehemann eine Stiftung zur Förderung der internationalen Illustrationskunst. "Eine gute Illustration zu machen bedeutet, in sich selbst zu sein, sich selbst zu finden", sagte sie einmal und fügte hinzu: "Ich male für das kleine Mädchen von früher, das immer noch in mir steckt."