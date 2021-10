Lunsentrio, die Dritte: Zwischen Dada, Pubrock und Karl Valentin

Der unsinnige Erich Mühsam

Und dann greift das Lunsentrio eine Idee der Hamburger Politpunk-Band Slime auf, die mal eine Platte gemacht haben, die ausschließlich aus Gedichten von Erich Mühsam bestand. "Was aus meiner Sicht zu kurz kommt, ist die eher herzliche und unsinnige Seite von Erich Mühsam, die es ja auch gibt neben seinen eher parolenartigen politischen Gedichten", sagt Sänger Hank Schmidt in der Beek.

Ebenfalls auf dem neuen Album zu finden: Ein Lied ohne Reime. Entstanden aus dem gescheiterten Versuch, sich einen Reim auf das Wort Mathe zu machen. "Eigentlich geht’s darum, dass du selbst entscheidest, was reimt sich auf was und was reimt sich auf nix", sagt Hank Schmidt in der Beek . "Wir behaupten: Auf Heimatminister reimt sich nix. Das Reimlexikon sagt wahrscheinlich was anderes. Aber da steht dann Aussage gegen Aussage. Wir halten in dem Song an unseren Gesetzmäßigkeiten fest, was sich reimt und was sich nicht reimt und rufen auch im Refrain auf: Was reimt sich auf Dich? – Alles, was Du willst. Was reimt sich auf uns? – Alles was wir wollen."

Zwischen Punkrock und Karl Valentin

Das neue Lunsentrio-Album "69 Arten den Pubrock zu spielen" ist gefühlt auch mit 69 Referenzen an Vorbildern und Idolen aus Politik, Punk, Pop und Kunst angereichert. Groß ist die Lust, 69 ausgefallene Pub- oder Barbesuche aus dem Corona-Lockdown nachzuholen und dabei die 69 Verschwörungstheorien vom Lunsentrio zu diskutieren. Eine davon lautet: Das Punkdenkmal "Oi! The Tresen" in Wattenscheid liegt genau in der Mitte zwischen der alten Bandachse London – Berlin. Zufall? Ganz sicher nicht. Das Lunsentrio jedenfalls liegt jedenfalls optimal in der Mitte zwischen Pubrock, Punkrock und einer Portion Karl Valentin. Und wie pflegte der immer so schön zu sagen: "Heute ist die gute alte Pubrock-Zeit von morgen."