Lukaschenko schimpft auf Nobelpreisträgerin Alexijewitsch

Swetlana Alexijewitsch hatte Anfang März bei einer Antikriegs-Kundgebung in Berlin vor der "Geburt eines russischen Faschismus" gewarnt. In einem Interview hatte sie zuvor erklärt, "Heldentum" bestehe für Belarussen und alle anderen derzeit darin, "nicht zu schießen". Sie habe kürzlich mit einem Russen in Berlin gesprochen: "Sie sehen einen Mann, der in einem guten Auto sitzt, in einem guten Anzug steckt, und es war so viel Hass in ihm, als wir anfingen, über die Ukraine zu sprechen. Das ist viel beängstigender als das, was mir über den Zweiten Weltkrieg erzählt wurde."

Alexijewitsch: "Anruf bei Russen ließ mich ratlos zurück"

Jede müsse etwas tun, so Alexijewitsch: "In Russland haben angeblich 67 Prozent der Befragten den Krieg unterstützt, aber das sind die Daten offizieller Umfragen. Schon ein kurzer Anruf bei meinen russischen Bekannten ließ mich ratlos zurück. Es scheint, dass sie kluge, gebildete Leute sind, aber sie sagen: 'Die Wahrheit ist unbekannt'. Und das nach dem, was aus Charkiw geworden ist, wir sehen nur noch das Skelett einer schönen Stadt, was aus anderen Städten und Dörfern geworden ist, nachdem die Kinder sich an Katzen festgehalten haben, in der U-Bahn und in Kellern geschlafen haben. Wie können sie danach sagen: 'Weißt du, der Westen ist auch schuld, sie haben Putin verärgert, verstehst du.' Sie haben Putin verärgert! Als gäbe es keine Diplomatie, als ob wir nicht im 21. Jahrhundert lebten."