Und um diese historischen Fakten herum haben Sie sich dann eine Geschichte ausgedacht?

Genau. Gut die Hälfte des Personals sind historische Personen. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass es so gewesen ist, sondern dass es so gewesen sein könnte. Ich sage immer, dass ich romantische Räuberpistolen erzähle, die eine historische Erdung haben.

Wie frei haben Sie sich gefühlt, um diesen historischen Kern herum etwas zu erfinden?

Wenn ich anständig recherchiert habe, sehr frei. Ich nutze dann die Faktenlage als Hintergrund wie ein Panoramabild, in dem sich dann verschiedene Figuren bewegen. Recherche ist für mich erstmal Gespräch, mit Leuten sprechen, die sich mit der Historie von Ort und Region auskennen. Bestimmte Stoffe fixen mich an, dann gehe ich auf die Suche nach Quellen. Was war Zucker für ein Lebensmittel, wie lief das damals mit der Seeblockade gegen Hamburg, was war mit Napoleon los, wie sehen die alten historischen Karten aus? Die Zuckersiederei gibt es noch vor Ort, das ist inzwischen eine Kletterhalle, die heißt Zuckerhut – an diesen historischen Stätten bekommt man noch mal einen ganz sinnlichen Eindruck dessen, was da damals gelaufen sein könnte. Wir haben ein sehr reduziertes Bühnenbild mit Fässern, Bottichen, Siedestangen, wo das Sinnliche, Dampfende dieser Siederei dargestellt wird, historische Kostüme, 20 Leute Cast und eine achtköpfige Live-Band.

Mit der Verbindung von lokalen oder regionalen Themen an einem spezifischen Ort verfolgen Sie auch ein Konzept: Was versprechen Sie sich davon?

Theater ist im Gegensatz zu Film an ein Haus und eine Region gebunden. Ich persönlich finde es spannend, neue Stoffe zu entwickeln und denke, wenn ich schon an dem Ort bin, warum nicht Geschichten aus der Region machen? Spannende Geschichten findet man überall, und wenn die gut gemacht sind, ist das nachher egal, ob der Spielort Paris, Anatevka oder Wunsiedel lautet.

Wunsiedel hat es bisher noch nicht in die Weltliteratur geschafft … Sie sind seit letztem Jahr Intendantin der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel. Sie haben irgendwann in Ihrer Vita auch mal am Broadway gearbeitet. Nimmt man da Tricks mit für die Inszenierung eines Musicals auch in Wunsiedel?

Tatsächlich jede Menge. Der Broadway war für mich ein Erweckungserlebnis. Da geht's jetzt weniger um das Handwerkliche als vielmehr um die Frage, wie entwickle ich neue Stoffe. Ich denke, warum soll ich eine Geschichte aus dem amerikanischen Bürgerkrieg importieren, statt selbst etwas aus dem eigenen Raum zu entwickeln.