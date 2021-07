Luisenburg-Festspiele Wunsiedel: Saisonstart auf der Naturbühne

Die Luisenburg-Festspiele Wunsiedel starten coronabedingt ohne offiziellen Staatsempfang in die neue Saison. Mit dem Musical "Der Name der Rose" verwandelt sich die Freiluftbühne in ein abgeschiedenes mittelalterliches Kloster - voller Intrigen, Machtkämpfe und mit einer mysteriösen Mordserie.

Programm mit fünf Eigenproduktionen

Aus dem 700 Seiten langen Roman von Umberto Eco werden zwei Stunden auf der Bühne. Regie führt die künstlerische Leiterin der Festspiele, Birgit Simmler. Unter anderem stehen in diesem Jahr fünf Eigenproduktionen auf dem Spielplan: "Faust", "Der Brandner Kaspar 2 – er kehrt zurück", das Regionalmusical "Zucker", das Familienstück "Pinocchio" und "Der Name der Rose".

Felsenlabyrinth dient als zweiter Spielort

Gespielt wird auch auf dem historischen Theaterplatz inmitten des Felsenlabyrinths. Hier zeigt die Luisenburg eine Neuinszenierung von "Der Watzmann ruft" - zwischen Felsen und auf moosigem Waldboden.

1.150 Zuschauer pro Vorstellung erlaubt: Geimpft, genesen, getestet

Erst diese Woche war bekannt geworden, dass von den 2.000 Plätzen im Zuschauerraum der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel 1.150 pro Vorstellung besetzt werden dürfen. Das Hygienekonzept sieht vor, dass nur nachweislich negativ auf Covid-19 getestete, genesene sowie geimpfte Personen eingelassen werden. Im gesamten Zuschauerraum gilt FFP2-Maskenpflicht. Nur für Kinder unter 16 Jahren sind auch sogenannte medizinische Masken zugelassen. Die Maskenpflicht sei nötig, weil durch eine Schachbrettmuster-Belegung der Plätze nicht immer der Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleistet werden kann.

Karten für Luisenburg-Festspiele nur online erhältlich

Die Luisenburg-Festspiele wollen für alle Zuschauer, die bereits Karten besitzen, eine Vorstellung anbieten. Neubuchungen sind möglich, allerdings nur online.

Die Luisenburg-Festspiele gehen bis Mitte August. Alle Konzerte und Gastspiele, die auf der Felsenbühne geplant waren finden – nach aktuellem Planungsstand – statt. Lediglich das Konzert von Chris de Burgh wird auf nächstes Jahr verschoben und statt "Die Fledermaus" steht die Operette "Im weißen Rössl" der Landesbühne Sachsen auf dem Programm.