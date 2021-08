Luisenburg Festspiele: Maskenpflicht schreckt Besucher ab

Nach einem positiven Zwischenfazit der ersten Bayreuther Festspiele in der Corona-Pandemie ziehen auch die anderen beiden oberfränkischen Festspiel-Städte eine erste Bilanz. Sowohl in Wunsiedel als auch in Kronach zeigen sich die Verantwortlichen trotz der pandemiebedingten Einschränkungen zufrieden.

Luisenburg Festspiele: Hygienekonzept funktioniert

"Man hat der Kunst nicht angesehen, dass Corona war", sagte die künstlerische Leiterin Birgit Simmler dem BR in Bezug auf den Verlauf der Spielzeit 2021 der Luisenburg-Festspiele. Es sei richtig und wichtig gewesen, der Region ein umfassendes Angebot zu machen. Simmler zeigte sich zudem sehr erleichtert, dass das Hygienekonzept der Festspiele aufgegangen sei: Es habe weder Regelverstöße, noch Infektionen gegeben. Die Vorsicht der Besucher sei allerdings durchaus spürbar gewesen. Einige hätten sich von den durch die Pandemie erforderlichen Auflagen wie der Maskenpflicht abschrecken lassen.

Viele kurzfristige Absagen, Plätze bleiben frei

Dadurch seien die bis zu 1.150 zulässigen Plätze nie voll besetzt gewesen, zwischen 500 und 1.000 Gäste hätten aber jeder Aufführung beigewohnt. "Einige Vorstellungen waren durchaus ausgebucht, wenn dann aber 200 Leute und mehr spontan doch nicht kommen, ist es natürlich schwierig", so Simmler. Publikumsliebling der Spielzeit 2021 sei der "Brandner Kaspar 2" mit dem bekannten Schauspieler Eisi Gulp in der Rolle des Boandlkramers gewesen. Eine genaue Auswertung der Besucherzahlen soll Anfang September vorgenommen werden.

Festspiele nicht zu spielen wäre teurer gewesen

Da die laufenden Kosten der Luisenburg-Festspiele zu zwei Dritteln aus Fixkosten und nur zu einem Drittel aus Kosten für das künstlerische Programm bestehen, sei es den Verantwortlichen zufolge auch wirtschaftlich betrachtet weniger teuer gewesen zu spielen, als nicht zu spielen. Trotzdem wird 2021 ein deutliches Minus zu Buche stehen – für schwarze Zahlen ist auf der Luisenburg eine mindestens 80-prozentige Auslastung der eigentlich 2.000 Plätze nötig.

Gastspiele und Sonderprogramm noch bis Anfang September

Bis Anfang September sind auf der Luisenburg noch Ralph Benatzkys Singspiel "Im weißen Rössl" als Gastspiel des Landestheaters Sachsen sowie einige Konzerte zu sehen und hören. Die geplanten Auftritte internationaler Stars wie Chris de Burgh oder Beth Hart mussten allerdings auf das kommende Jahr 2022 verschoben werden, ebenso wie die Aufführung des "Game of Thrones"-Soundtracks durch das Tschechische Nationale Sinfonieorchester.

Wunsiedel: Programm für 2022 bereits beschlossen

Inzwischen hat der Wunsiedler Stadtrat bereits den Spielplan für das kommende Jahr verabschiedet. Aufgeführt wird in der Spielzeit 2022 als Familienmusical eine Auftragsproduktion für die Luisenburg namens "Trolle unter uns – das schwerste Level kommt erst noch". Darin geht es um drei Menschen, die in die Trollwelt geraten, eine "politisch inkorrekte, lustig-böse-freche Version unserer Welt", verriet Simmler vorab.

Als Schauspiele werden "Amadeus" von Peter Shaffer und "Der Sturm" von William Shakespeare zu sehen sein, als Musical "Sister Act". Gegebenenfalls wird der Spielplan zudem noch um ein selbst geschriebenes Stück aus regionalem Stoff erweitert, genaueres stehe allerdings noch nicht fest.