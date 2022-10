Luise Kinseher im Lustspielhaus: "Wände streichen. Segel setzen"

Und doch findet Kinseher immer wieder zurück zu ihrem eigentlichen Element: Bayern, wie es kreucht und fleucht: "Ich meine, damals war ja der Verlust der absoluten Mehrheit der CSU so was wie der bayerische Mauerfall. Der Abriss der Vollpfosten der Geschichte, Strauß, Stoiber, Seehofer. Aber jetzt tun ja die Freien Wähler mitregieren, der Hubsi. Fleisch vom Fleisch der CSU, bloß nicht so abgehangen."

"Zwei Flaschen Barolo - Glücksgefühl!"

Großartig die Geschichte vom reichen Anwalt, der sich aus Langeweile einen SUV anschafft, um sich gegen die Unbilden des Klimas zu schützen. Das Leben sei eine Kette von Problemen, deren Lösung jeweils Glücksgefühle auslöse: "Jetzt passt aber sein BMW nicht in die Garage. Problem! Er baut die Garage um, stellt seinen BMW X5 rein, Problem gelöst, Glücksgefühl! Jetzt passt aber die Proportion nicht mehr zwischen der Garage und dem Wohnhaus. Jetzt hat er das Haus auch noch umbauen müssen. Glücksgefühl! Für diesen Umbau hat er aber zwei Obstbäume hinter dem Haus opfern müssen, Problem! Als Ausgleich wegen dem Klimaschutz baut er neben seinem Infinity Pool ein Insektenhotel. Glücksgefühl! Jetzt haben sie aber im Sommer so viele Wespen im Garten gehabt, dass sie nicht mehr draußen essen konnten. Problem! Dann fährt er mit seiner Frau zum Italiener zum Essen, Glücksgefühl. Dort trifft seine Frau einen alten Schulspezl, flirtet mit dem umeinander, Problem! Er trinkt aus lauter Eifersucht zwei Flaschen Barolo, Glücksgefühl."

Schön, dass das Lustspielhaus in Schwabing zur Premiere wirklich voll war, derzeit leider eine Seltenheit in den Kultureinrichtungen. Selbst in die Oper schickten manche ängstliche Senioren inzwischen wegen Corona lieber ihre Saugroboter, so Kinseher, die zum Finale als "Königin der Nacht" auftritt.

Es wird etwas im Wald gebadet, über den Nockherberg und seine Reden philosophiert und Frau Holle hofiert, die sich inzwischen liften ließ und schneeweiße Zähne hat: "Weil sie sich alle über den Winnetou so aufregen, muss ich euch sagen: Diese Märchen, so frauenfeindlich! Da komme ja nur Stiefmütter vor, Hexen und dummblöde Prinzessinnen."

"Ich bin für die Kuh"

Aber auch Löwen sind Kinseher nicht mehr sonderlich geheuer, vor allem nicht die im bayerischen Wappen, weil diese Raubtiere doch eigentlich den ganzen Tag nur fressen und schlafen: "Vielleicht brauchen wir neue Bilder, neue Leitbilder. Weißt du, ein neues bayerisches Wappentier, ich bin für die Kuh. Warum auch nicht? Jede vierte Kuh in Deutschland steht in Bayern. Auf die ist auch Verlass, weil sie dort bleibt, wo man sie hinstellt, diese Kuh. Weil sie die Heimat in sich selbst genügsam empfindet."

Wiederkäuen sei doch was sehr Schönes, wie Reden ohne Inhalt. Insgesamt ein vergleichsweise sentimentaler Abend mit wenig Tagesaktualität, etwas künstlerischen Selbstzweifeln und dadaistischen Einlagen. Ein Riss geht durch die Welt - und am Ende sogar durch die Märchenwelt.

Wieder am 20., 21. und 22. Oktober im Münchner Lustspielhaus, weitere Termine bis 5. November.