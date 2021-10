Luise Kinseher erhält Salzburger Stier 2022

Man kann sich ja für Gott weiß wen oder was halten, Luise Kinseher aber ist ganz sicher und amtlich die deutsche Salzburger-Stier-Preisträgerin 2022. Wobei Kinseher – das würdigt auch die Stier-Jury – eine äußerst wandlungsfähige Vollblutkabarettistin ist, die in verschiedene Rollen schlüpft, so dass mit ihr quasi ein ganzes Ensemble ausgezeichnet wird. Aber egal, ob sie als sturzbesoffene Mary from Bavary auf der Bühne steht oder als weise bajuwarische Landespatronin Mama Bavaria – stets nimmt sie sich der ganz großen Themen an. Was ist Glück? Was Freiheit? Darum geht es in ihren Programmen. Oder – aktuell – um Heimat.

Auch Omar Sarsam erhält einen Stier

Luise Kinsehers eigene Heimat ist Niederbayern. Lindau liegt zwar am anderen Ende des Freistaats. Aber Bayern ist Bayern, und so dürfte der Auftritt bei der Preisverleihung für die 52-Jährige zum Heimspiel werden. Wohl fühlen werden sich aber sicher alle im Lindauer Stadttheater inmitten der Altstadt – Publikum wie Preisträger. Zum ersten Mal wird der Salzburger Stier auf einer Insel losgelassen, das Flair an der Bayerischen Riviera sucht Seinesgleichen, und am Bodensee-Ufer gleich vis-à-vis liegen Österreich und die Schweiz, weshalb auch die Ausgezeichneten aus diesen Ländern nicht fremdeln dürften.

Wobei das mit dem Fremdeln oder Sich-zu-Hause fühlen beim österreichischen Preisträger Omar Sarsam so eine Sache ist. Sarsam ist waschechter Wiener, sein Großeltern aber stammen aus dem Irak, weshalb ihm viele Vorurteile entgegenschlagen, die er zum Teil in seinem Bühnenprogramm thematisiert.

Weitere Preisträger: Fatima Moumouni und Laurin Buser

Rassismus und Migrationsfragen spielen auch bei den Schweizer Preisträgern eine große Rolle: Fatima Moumouni und Laurin Buser, die als Duo unter dem Label "Zum Goldenen Schmied" auftreten. Buser ist Schweizer Jude aus der Nähe von Basel, Moumouni hat nicht nur afrikanische Wurzeln, sondern auch einen deutschen Migrationshintergrund. Sie lebt in Zürich, ist aber gebürtige Münchnerin.

Was alle beim Salzburger Stier 2022 Geehrten verbindet: Sie sind auf der Höhe aktueller gesellschaftlicher Debatten. Omar Sarsam beispielsweise stellt seine Zeitdiagnosen mit der Präzision des promovierten Mediziners, der er auch tatsächlich ist – der Kabarettist ist im Erstberuf Kinderchirurg. Fatima Moumouni hat Sozialanthropologie studiert. Angesichts dieser diskursgestählten Kabarettgrößen ist es nur folgerichtig, dass die Auszeichnung diesmal absolut gendergerecht an je zwei Frauen und zwei Männer geht. Nur der Stier bliebt männlich.

Preisverleihung im Mai 2022

Preisverleihung ist am 21. Mai 2022, dann werden Luise Kinseher und die anderen den mit jeweils 6.000 Euro dotierten Salzburger Stier entgegennehmen. Bereits am Vortag gibt es in Lindau eine Gala mit Martina Schwarzmann, Alfred Dorfer und Hannes Ringlstetter. Umrahmt werden beide Abende von einem einwöchigen Kabarettfestival der Stadt.