"Luft nach oben": Corona-Angst leert in Bayerns Theatern Säle

Umso bemerkenswerter, dass die Nürnberger offenbar gegen den allgemeinen Trend ihrem Staatstheater treu bleiben. Jens-Daniel Herzog: "Obwohl unser stärkstes Abo erst im neuen Jahr startet, sind wir sehr, sehr gut besucht. Publikumsrenner wie 'Carmen' in der Oper, 'Stolz und Vorurteil' im Schauspiel und der Saal 600 waren sogar mehrfach ausverkauft. Es ist so, wie wir gehofft, haben: Das Publikum hat eine Sehnsucht nach echtem Theater." Die Mitarbeiter hätten verstanden, dass "Corona der größte Feind des Theaters" sei und deshalb gebe es eine hohe Impfquote im Team.

"Nur wenige Gäste stornieren ihre Karten", so Herzog, "obwohl wir maximal kulant sind. Wer sich im Moment unsicher fühlt, bucht meist auf eine spätere Vorstellung um, das machen wir natürlich möglich."

"Es herrscht sehr große Verunsicherung"

Am Deutschen Theater München, wo noch bis Jahresende die Musicalfassung vom "Schuh des Manitu" läuft, gibt es weniger Anlass zur Euphorie, so Geschäftsführer Werner Steer: "Wir merken seit der Wiederaufnahme unseres Spielbetriebs im Oktober, dass das Publikum nicht so ins Theater zurückkommt, wie wir uns das gewünscht haben, trotz unserer erfolgreichen Produktionen im großen und kleinen Haus, die beide hervorragende Kritiken bekommen haben. Es herrscht eine sehr große Verunsicherung bei den Menschen, 2G ändert daran offensichtlich nichts, im Gegenteil, die Regel sorgt dafür, dass noch weniger Menschen ins Theater kommen."

"Wir machen weiter und hoffen das Beste"

Besonders misslich: Weil viele Kinder und Jugendliche nicht geimpft werden können, leidet das Geschäft mit den Familienvorstellungen: "Seit Montag häufen sich bei uns die Ticketstornierungen von Familien mit Kindern in diesem Alter, das tut uns natürlich richtig weh", so Steer im Gespräch mit dem BR. Kein Wunder, dass der Vorverkauf nicht in die Gänge kommt: Wer will sich bei derart hohen Inzidenzzahlen schon Wochen im Vorhinein auf einen Theaterbesuch festlegen?

Selbst, wenn der Spielbetrieb unter 2G-Bedingungen weiterläuft: Die Theater sind jetzt auf eine Brise Galgenhumor angewiesen. Stefan Tilch: "Was können wir machen? Wir machen weiter und hoffen das Beste."