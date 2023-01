"Lüsternes Begehren": US-Republikaner bekämpfen Drag Queens

Der umstrittene republikanische Kongressabgeordnete George Santos, der wegen vielfacher Fälschungen in seinem Lebenslauf unter Druck steht, wies jetzt Vorwürfe zurück, er sei bei einem Urlaub in Brasilien dort vor vielen Jahren als "Drag Queen" aufgetreten, also im glamourösen Frauen-Outfit. "Nein, Jungs, ich war keine Drag Queen in Brasilien. Ich war jung und hatte Spaß auf einem Festival. Beschimpft mich dafür, dass ich es krachen ließ", so der offen schwule Politiker zu Reportern. Zuvor hatte eine brasilianische Drag-Performerin behauptet, sie habe Santos auf Fotos aus dem Jahr 2008 als Teilnehmer einer Parade erkannt.

"Es ist eine Schande"

Brisant ist der Fall aus zwei Gründen: Santos hatte im Wahlkampf zahlreiche Unwahrheiten über seinen Lebenslauf verbreitet und seine Partei, die US-Republikaner, bekämpft gerade in mehreren Bundesstaaten öffentliche Travestie-Auftritte. Sie seien mit Erotik-Shows gleichzusetzen, Kinder müssten davor geschützt werden. In Arkansas zum Beispiel sollen Drag Queens nur noch in Etablissements auftreten dürfen, die mindestens 300 Meter von Kirchen, Schulen, Parks und Bibliotheken entfernt sind. In öffentlichen Gebäuden sollen gar keine Travestie-Shows mehr gestattet sein.

"Es ist eine Schande, dass wir zum Schutz unserer Kinder überhaupt einen Gesetzentwurf wie diesen einbringen müssen", wird der republikanische Landespolitiker Gary Stubblefield in der "Los Angeles Times" zitiert. Seiner Meinung nach wecken die Shows ein "lüsternes Begehren", wobei der Begriff im Gesetzentwurf nicht näher erläutert wird. Kritiker verwiesen darauf, dass deshalb auch Theater von der ins Auge gefassten Gesetzesverschärfung betroffen sein könnten. Die republikanische Gouverneurin hat bisher nicht mitgeteilt, ob sie die Neuregelung unterzeichnen würde, wenn sie denn im Parlament verabschiedet würde. Sie warnte allerdings vor der "Indoktrination" von Kindern.

"Schreckliche und beunruhigende Trends"

Auch in Oklahoma wollen die Republikaner Drag Queens mit Oben-ohne-Tänzerinnen und Pornostars gleichsetzen und alle öffentlichen Auftritte verbieten. Vor allem die beliebten "Vorlesestunden" mit Travestiekünstlern sind den Parteirechten ein Dorn im Auge, weil daran überwiegend Kinder und Jugendliche teilnähmen. Auf Verstöße sollen Freiheitsstrafen zwischen 30 Tagen und zwei Jahren stehen.

Der britische "Guardian" listet insgesamt 14 Gesetzentwürfe auf, die von Republikanern in Arizona, Arkansas, Missouri, Nebraska, South Carolina, Tennessee, Texas und West Virginia gegen Drag Queen-Shows eingebracht worden seien. Weitere seien in Vorbereitung, etwa in Montana und Idaho. In Arizona gelobten Republikaner, "wie die Hölle zu kämpfen, um die Unschuldigsten vor diesen schrecklichen und beunruhigenden Trends zu schützen". In einem vorgelegten Entwurf wird gefordert, die staatliche Subventionierung von Travestie-Auftritten vor Kindern zu verbieten, obwohl selbst die örtlichen Republikaner zugaben, dass es eine solche Förderung bisher noch nie gegeben hat. Darüber hinaus sollen Drag-Shows sonntags zwischen ein Uhr nachts und mittags um zwölf untersagt bleiben, aus welchen Gründen auch immer.

Beschwerden gegen "teuflische Events"

Die unterlegene republikanische Gouverneurskandidatin Kari Lake hatte im Wahlkampf über ihre liberalen Gegner gesagt: "Sie haben Gott aus der Schule geworfen und die Drag Queens willkommen geheißen. Sie haben unsere Flagge runtergerissen und sie durch einen Regenbogen ersetzt."

In Kansas hielt ein republikanischer Abgeordneter Drag Queens generell für "obszön" und definierte das wie folgt: "Eine durchschnittliche Person, die zeitgemäße allgemein gültige Maßstäbe anwendet, würde finden, dass das Material sexuelles Verhalten auf offenkundig anstößige Weise darstellt oder beschreibt; und eine vernünftige Person würde feststellen, dass dem Auftritt ein ernsthafter literarischer, künstlerischer, politischer oder wissenschaftlicher Wert fehlt."

"Weißt du, was kleine Kinder tötet?"

In Florida zeigte sich ein Sprecher des republikanischen Gouverneurs und potentiellen Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis darüber empört, dass eine traditionsreiche Weihnachtsshow mit Travestie-Nummern durch einige Städte tourte, darunter Fort Lauderdale und Orlando. Darüber habe es "zahlreiche Beschwerden" gegeben, weil Kinder mit "sexuellen Inhalten" konfrontiert worden seien, so eine Pressemitteilung. Die Behörden würden den Vorfall nun "eingehend" prüfen und Videoaufnahmen und Fotos der Show untersuchen. In lokalen Fernsehsendern empörten sich Demonstranten über die "teuflischen Events", die Kinder mit "Perversionen" belästigten.

Es gibt allerdings auch einige Republikaner, die die Drag Queens in Schutz genommen haben. Die in den USA bekannte konservative TV-Publizistin Ana Navarro präsentierte sich kürzlich im rosa Hemd mit Federboa und hielt in ihrem Heimatstaat Florida eine leidenschaftliche Rede für Travestie und gegen Waffenhändler: "Weißt du, was kleine Kinder tötet? Waffen töten kleine Kinder. Und ihr könnt euch um kleine Kinder und ihre Sicherheit kümmern, Waffen einschränken und die verdammten Drag Queens in Ruhe lassen."

In den US-Medien gibt es zahlreiche Kommentare und Essays über die Frage, ob der Furor der Republikaner gegen Drag Queens ihnen politisch eher schadet oder eher nützt. Nicht wenige, auch konservative Autoren, befürchten, dass es die Parteirechte mit ihrem "Glaubenskampf" übertreibt und sie sich von der Wählermehrheit deutlich entfernt. In Las Vegas jedenfalls gehört das farbenprächtige und ausgelassene "Race" von Star-Drag Queen RuPaul zu den meist gefragten Shows.