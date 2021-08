Lüpertz-Skulptur auf dem Regensburger Domplatz

Vor dem Regensburger Dom und der angrenzenden Ulrichskirche steht seit Donnerstag eine Bronze-Skulptur des Künstlers Markus Lüpertz. Die überlebensgroße Skulptur ist nach dem griechischen Helden "Achill" benannt. Dieser Achill scheint von vielen Kämpfen gezeichnet zu sein. Der Figur fehlt ein Arm ganz, der zweite ist auch nicht mehr vollständig.

Lüpertz gestaltet Kirchenfenster

In der Ulrichskirche wird am 10. September eine Lüpertz-Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden dann vor allem die Entwürfe für Glasfenster, die Lüpertz für die Ulrichskirche gestalten wird, teilte Maria Baumann, die Leiterin der Kunstsammlungen des Bistums Regensburg, mit. Lüpertz hatte im April den Auftrag erhalten, insgesamt fünf Fenster für die Ulrichskirche zu gestalten, darunter auch die große Fensterrose über dem Kirchenportal.

Häufige Kontroversen

Lüpertz‘ Skulpturen, aber auch seine Kirchenfenster sorgen immer wieder für kontroverse Debatten. Aktuell gibt es in Hannover Widerstand gegen ein von Lüpertz gestaltetes, zwölf Meter hohes "Reformationsfenster", das in der dortigen Marktkirche eingebaut werden soll. Lüpertz hat in der Vergangenheit Kirchenfenster unter anderem in Bamberg und Köln gestaltet.

Sponsoren gesucht

In Regensburg seien der Freistaat Bayern als Besitzer der Ulrichskirche und der Bischof in das Projekt eingebunden und stünden hinter der Gestaltung der Glasfenster, erklärte Baumann. Finanziert werden sollen die Fenster für die Ulrichskirche nach früheren Angaben unter anderem mit Sponsorengeld.