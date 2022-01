Lügenpresse: das Wort und seine Geschichte

Es geistert schon seit weit über 100 Jahren in der Geschichte herum und hat es 2016 sogar bis in die Vereinigten Staaten geschafft, als Donald Trumps Anhänger im Wahlkampf den Germanismus "Lügenpresse" riefen, wie die "Washington Post" seinerzeit mit Verwunderung berichtete.

Auch auf Twitter bedienten sich die Trump-Wähler des Hashtags #lugenpresse, um ihrer Wut über die angeblich gekauften "Mainstream-Medien" Luft zu machen. Ins Amerikanische schaffen es deutsche Ausdrücke nur selten: "Kindergarten", "Angst", "Schadenfreude" oder auch "Doppelgänger" ist der Sprung über den großen Teich gelungen.

"Lügenpresse": ein echter "Bähgriff"

Als das auch für "Lügenpresse" galt, konnte einem der in New York lebende Autor Ben Schott einfallen. Der liebt die deutsche Sprache so sehr, dass er 2013 ein Buch unter dem Titel "Schottenfreude. Meisterwerke der deutschen Sprache" mit Begriffen herausgebracht hat, die er allesamt selbst erfunden hat.

Unter anderem das Wort "Bähgriff" – für "alltägliche Ereignisse, die Abscheu in unterschiedlicher Ausprägung hervorrufen" wie z.B. ein labbriger Händedruck, warme Toilettensitze oder verschmierte Seifenspender.

Das Prügelwort "Lügenpresse" ist ein echter Bähgriff.

2015 zum Unwort des Jahres gekürt

Anfang 2015 bereits wurde "Lügenpresse" zum "Unwort des Jahres 2014" gekürt von jener "Sprachkritischen Aktion", die Jahr für Jahr besonders herabsetzende Begriffe zu Unworten erklärt.

In der Begründung hieß es damals: "Eine solche pauschale Verurteilung verhindert fundierte Medienkritik und leistet somit einen Beitrag zur Gefährdung der für die Demokratie so wichtigen Pressefreiheit, deren akute Bedrohung durch Extremismus gerade in diesen Tagen unübersehbar geworden ist."

Zudem wurde auf die lange und unselige, weil oft antisemitisch konnotierte Tradition in der Verwendung des diffamierenden Begriffs hingewiesen. Nicht allein der nationalsozialistische Propaganda-Minister Joseph Goebbels brandmarkte die Auslandspresse gern als "Lügenpresse", auch Adolf Hitler benutzte das Wort. Am 17.02.1922 sagte Hitler: "Für die Marxisten gelten wir dank ihrer Lügenpresse als reaktionäre Monarchisten."

Karriere eines Kampfbegriffs

Nicht allein in braunen Diktaturen machte die "Lügenpresse" Karriere, auch in der roten. Karl-Eduard von Schnitzler, mit seiner berüchtigten DDR-Fernsehsendung "Der schwarze Kanal" so etwas wie das Sprachrohr der SED, geißelte als "Sudel-Ede" gern die "kapitalistische Lügenpresse" der Bundesrepublik aka "Westmedien".

Jahrzehnte später nahm Frauke Petry, als sie noch der AfD angehörte, das auf und sprach von der "Pinocchio-Presse". Und die AfD, deren Mitglieder auch gern die Wörter "Lückenpresse" und "Systemmedien" in den Mund nehmen, dachte 2016 laut darüber nach, einen Negativ-Preis auszuloben, den sie "Karl-Eduard von Schnitzler-Preis" nennen wollte. Es gibt ihn bis heute nicht.

Verwendung bereits 1835 belegt

Wiewohl oft behauptet, ist dieses Unwort "Lügenpresse" keines, für das die Nazis die Urheberschaft reklamieren könnten. Schon in einem Artikel der Wiener Zeitung vom 2. September 1835 steht der Satz: "Nur durch Unterdrückung der Lügenpresse kann der wahren Presse aufgeholfen werden."

In der Grazer Postille Arbeiterwille vom 7. September 1915 wird das "Werk der Lügenpresse" getadelt, und in der Arbeiter-Zeitung, dem Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs, wird am 18. Oktober 1920 beklagt, es sei einer "Lügenpresse, wie sie in gleicher Gewissenlosigkeit wohl in der ganzen Welt nicht anzutreffen sein wird, gelungen, den Menschen den Wahnsinn einzureden".

In Victor Klemperers Münchner Revolutionstagebuch von 1919 taucht die "Lügenpresse" ebenfalls auf, da kommt das Unwort aus linkem Mund – vom Spartakusbund, dessen eines Mitglied Klemperer so zitiert: "Wir müssen zum reinen Sozialismus hindurch wie die vorbildlichen, nur von einer Lügenpresse mit Schmutz beworfenen Bolschewisten."

Kampfbegriff der "Spaziergänger"

Woran man sieht: Linke wie Rechte haben den Kampfbegriff im Lauf der Geschichte verwendet. Unabhängig davon bleibt dieser pejorative Begriff ein Wort-Ungetüm. Wie schrieb der amerikanische Schriftsteller Mark Twain einst über unsere deutschen Wörter: "Diese Dinger sind keine Wörter, sie sind alphabetische Prozessionen."

Man muss dieser Tage an all das denken, wenn man erlebt, wie das alte Wort durch die Prozessionen der sogenannten "Spaziergänger" in Berlin vor dem ZDF-Hauptstadtstudio und anderswo traurige Urständ feiert.