"Lügenflut stumpft ab": Russen verlieren Vertrauen in Fernsehen

Gerade dort, wo Putins Propaganda-Fernsehen bisher seine treuesten Konsumenten hatte, scheint das Publikum allmählich zu ermüden. Nach einer neuen Studie der Werbegruppe "GroupM", über die das kremlkritische Wirtschaftsblatt "Kommersant" berichtete, hat das Vertrauen in die russischen TV-Angebote vor allem auf dem flachen Land und in Kleinstädten massiv abgenommen.

Während Mitte März noch rund ein Drittel der dortigen Befragten das Fernsehen als "vorrangiges Medium" bezeichnete, sind es jetzt weniger als ein Viertel (24 Prozent). In Moskau und St. Petersburg, wo das Fernsehen als Informationsquelle schon immer eine geringere Rolle spielte, sank der Anteil von 27 auf 21 Prozent. Speziell die Nachrichtensender müssen demnach Zuschauer-Verluste verkraften.

"Wahrscheinlich ist der Schock vorbei"

Dagegen nimmt das Interesse am Netz weiter zu, auch bei den über 45-jährigen. Vor allem Blogs, Telegram-Kanäle und andere soziale Netzwerke werden verstärkt genutzt. "Wahrscheinlich ist der Schock vorbei, die Bevölkerung hat sich an die Situation gewöhnt", so Medienforscherin Irina Edemskaja. Ihr Kollege Dmitri Kurajew verwies auf eine ähnliche Entwicklung am Beginn der Pandemie. Womöglich gibt es aber doch einen erheblichen Unterschied. Die US-Publizistin Anne Applebaum (57) schrieb in einem Beitrag für die "Moscow Times", Propaganda verliere auf Dauer zwangsläufig an Durchschlagskraft.

"Was ist, wenn nichts wahr ist?"

"Der endlose Strom von Lügen verursacht nicht Empörung, sondern Apathie. Wenn es so viele Versionen der Ereignisse gibt, wie ist es dann überhaupt möglich zu wissen, welche davon wahr sind? Was ist, wenn nichts davon wahr ist?" fragt die Autorin in ihrer Analyse. Dabei habe sich der Kreml längst von irgendwelchen Versprechungen verabschiedet, es reiche ihm, die Bevölkerung abzustumpfen: "Die derzeitigen russischen Behörden haben die Messlatte niedriger gelegt: Sie bieten ihren Bürgern keine Utopie mehr an, sondern wollen, dass sie einfach zynisch und passiv sind; ob jemand glaubt, was der Staat ihm sagt, ist irrelevant."

Zu Sowjetzeiten hätten die damaligen Machthaber noch versucht, ihre Lügen als Wahrheit zu verkaufen und hätten auf Gegenreden wütend reagiert. Das sei vorbei. Putins Leute orientierten sich eher an Donald Trump: "Sie lügen die ganze Zeit, dreist, offensichtlich, aber wenn sie der Lüge bezichtigt werden, kümmern sie sich nicht drum." Das habe aus Sicht der Propagandisten einen großen Vorteil: "Die Russen müssen sich nicht, wie einst die Sowjetbürger, mit der Kluft zwischen Realität und Fiktion auseinandersetzen."

Totalausfall: Wurde "Rutube" betrogen?

Unterdessen bekommen die russischen Behörden ihre Plattform "Rutube", die das verbotene "Youtube" ersetzen soll, nach einem Hackerangriff am 9. Mai, dem in Russland gefeierten "Tag des Sieges", nicht wieder zum Laufen. Angeblich ist die Infrastruktur zu neunzig Prozent zerstört, der Dienst ist seit zwei Tagen nicht mehr erreichbar. Der Chef von "Rutube", Alexei Nazarow, soll sich laut BBC beim Geheimdienst FSB beschwert haben, wonach er beim Kauf von IT-Sicherheitsprogrammen "betrogen" worden sei: "Das ganze Geld wurde verschwendet."

Die russische Firma, von der "Rutube" seine Abwehrprogramme bezogen hat, soll Verbindungen haben zur "Group MB" des Cybersicherheits-Experten Ilja Sachkow (35), der bereits im Herbst vergangenen Jahres wegen "Hochverrats" verhaftet worden war. Das öffnet allerlei Verschwörungstheorien Tür und Tor. "Rutube" selbst ist zuversichtlich, den Dienst demnächst wieder ans Netz zu bringen: "Die Restaurierung wird länger dauern als ursprünglich von den Ingenieuren erwartet. Düstere Prognosen haben jedoch nichts mit dem derzeitigen Stand der Dinge zu tun."

Grund für den Angriff ist nach Lesart der Kreml-Propagandisten, dass die Hacker die Live-Übertragung der Siegesparade in Moskau unterbinden wollten.