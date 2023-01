"Lügen auf allen Ebenen": Russlands Rechte beschimpfen Militär

Hoffnungsvoll hat das Jahr aus Sicht russischer Nationalisten trotz der von Putin angekündigten knapp zweitägigen Feuerpause über die orthodoxen Weihnachtstage nicht gerade begonnen, ganz im Gegenteil: Nachdem in Makijiwka, einer Nachbarstadt von Donezk, durch ukrainischen Beschuss zahlreiche russische Soldaten zu Tode kamen - über die genaue Zahl gibt es unterschiedliche Angaben - nimmt die innerrussische Kritik an der eigenen Militärführung täglich zu, bis hin zu offenen Selbstzweifeln. Die Begründung des Verteidigungsministeriums, wonach die gefallenen Soldaten teilweise selbst schuld seien an ihrem Schicksal, weil sie in der Neujahrsnacht ihre Mobiltelefone eingeschaltet und damit der ukrainischen Aufklärung ihren Standort verraten hätten, wird mit ungewöhnlich viel Sarkasmus kommentiert.

"Wäre wahrscheinlich besser, zu schweigen"

Die Einlassungen der Generäle seien "nicht sehr überzeugend", schreibt zum Beispiel einer der prominentesten Blogger, Semjon Pegow ("Wargonzo") und wird damit breit zitiert: "Das ist keine persönliche Meinung, das ist objektiv so. Ich sage das selten - aber in den Fällen, wo es wahrscheinlich besser wäre, zu schweigen. Zumindest bis zum Ende der Ermittlungen. So sieht es aus wie ein offener Versuch, die Schuld abzuwälzen."

Auch die von Russland bestätigte Zahl von "mindestens 89" Toten stellt Pegow in Frage: "Die Vermisstenliste ist leider merklich länger." Dabei beruft er sich auf "zuverlässige Quellen" und unterstellt damit unausgesprochen, dass das russische Verteidigungsministerium nicht mehr zu den verlässlichen Absendern gehört. Laut Pegow hätten die ukrainischen Artilleristen ihre Zielinformationen wohl nicht durch Handydaten erhalten, sondern durch Agenten oder Kamera-Drohnen.

Die Chefredakteurin des Propaganda-Senders "RT", Margarita Simonjan, wählte einen bizarren Vergleich, um die Generäle zu schmähen: Nachlässige Eltern würden Kinder tadeln, die gegen eine 'scharfe Tischkante' gelaufen seien, verantwortungsvolle Eltern dagegen würde diese Gefahrenquelle im Vorhinein abpolstern. Ihr Herz blute aus "Groll und Wut", so die Journalistin in Putins Diensten. In russischen sozialen Medien beschweren sich Überlebende und Angehörige über "Inkompetenz" der Militärs und schreiben: "Es ist sehr beängstigend dort. Wir verstehen nicht einmal, wofür wir kämpfen. Verdammt, was ist hier los."

"Werden nirgendwo gewinnen"

Die Empörung wird jedoch keineswegs nur durch den Vorfall in Makijiwka und dessen jüngste Aufarbeitung durch den Kreml befeuert. Vielmehr hätten die Militärs inzwischen ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. "Die Geißel dieses Krieges sind totale Lügen auf allen Ebenen", heißt es bei einem populären Blogger mit knapp 300.000 Abonnenten.

Er zielt damit auf angeblich systematisch geschönte Berichte von der Front. Kommandeure auf allen Ebenen seien darum bemüht, "alles nicht so schlecht" aussehen zu lassen: "Solange wir die Lügerei nicht überwinden, werden wir grundsätzlich nirgendwo gewinnen." Andere Blogger berichteten aus eigener Erfahrung, dass in ihrer Einheit kein einziges Maschinengewehr vorhanden sei, in der Meldung nach oben jedoch auf jeder Ebene mehr fiktive Waffen aufgeführt würden.

"Diese Leute betrachten sich nicht als Russen"

Der prominente Kriegsberichterstatter der "Komsomolskaja Prawda" und Blogger Alexander Kots sah sich veranlasst, sich gegen Fanatiker zu verteidigen, weil er deutlich gemacht hatte, dass der Großteil der ukrainischen Bevölkerung den Russen mit "beharrlichem" Widerstand und einer "wilden Entschlossenheit" begegne. Das widerspricht der Kreml-Behauptung, : "Diese Leute betrachten sich selbst nicht als Russen. Das sind andere Leute, es ist eine andere Nation."

Zum Beweis verwies Kots darauf, dass ihm und anderen russischen Journalisten in Cherson die Autoreifen aufgeschlitzt worden seien, als die Stadt noch von russischen Truppen besetzt war. Es gebe zwar noch Russlandfans in der Ukraine, doch "immer weniger von ihnen". Das seien seine "Erfahrungen aus neun Jahren" vor Ort. Wenn Russland propagandistisch überhaupt noch irgendwelche Ukrainer für sich gewinnen wolle, werde das allenfalls durch einen deutlich höheren Lebensstandard gelingen.

Ist Flugzeugpionier Tupolew schuld?

Der Rechtsradikale Igor Strelkov, der zeitweise als Freiwilliger an der Front war und sich jetzt wieder als martialischer Kremlkritiker profiliert, wagte die Prognose, die Verlängerung des Kriegs sei "strategisch tödlich" für Russland. Seine Erwartungen seien angesichts der Moral, der Nachschubsituation und des Zustands der Truppe "eher negativ". Strelkovs nationalistische Gesinnungsgenossen behaupten, Russland benötige zwei Millionen Soldaten, um die Ukraine zu besiegen: "Eine solche Menge auf einmal zu bewaffnen, unterzubringen, zu versorgen, ist heute unmöglich. Mir scheint, dass das heute kein einziger Staat auf der Welt leisten kann."

Auf der Suche nach den Gründen für die angebliche Malaise der russischen Armee werden Blogger auch in der ferneren Geschichte fündig: Propagandist Andrej Medwedew, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen russischen Ex-Präsidenten, beklagte die "schreckliche und zerstörerische Rolle" des einstmals viel gefeierten sowjetischen Flugzeugingenieurs Andrei Tupolew (1888 bis 1972), der aus Eitelkeit alle Konkurrenten ausgeschaltet und den Niedergang der russischen Luftfahrtindustrie eingeleitet habe. Dabei seien die Entwürfe von Wettbewerber Sergej Iljuschin damals "zuverlässiger und durchdachter" gewesen.

"Nordkorea mit größerem Potential"

Der Politologe und Essayist Sergej Poletajew klagt in einem Beitrag für das russische Fachblatt "Global Affairs", sein Land sei nach wie vor in "Illusionen" gefangen. Russland habe "nicht wirklich verstanden, was es als nächstes tun" solle: "Als ob wir darauf warten, dass der Feind sich vor uns langweilt." Die Defizite der russischen Armee würden sich jedenfalls kurzfristig nicht beheben lassen. "Was genau Ende Februar schief gelaufen ist, werden wir so schnell nicht erfahren", so Poletajew. "Aber wenn sich Moskau das Ziel gesetzt haben sollte, das ukrainische Problem nach dem georgischen Vorbild zu lösen - mit wenig Blutvergießen und innerhalb weniger Tage, wurde dieses Ziel offensichtlich nicht erreicht."

Gänzlich ironiefrei sagte der russische Politikwissenschaftler Iwan Timofejew seinem Heimatland voraus, es werde in Europa künftig die Rolle von "Nordkorea" spielen - aber mit "viel größerem Potential": "Ob die Ukraine genug Kraft, Willen und Ressourcen haben wird, um ein europäisches Südkorea zu werden, ist eine große Frage." Jedenfalls passe sich Russland "energisch an neue Realitäten" an und denke nicht daran, im westlichen Sinne "zur Vernunft zu kommen". Ob das für Russland segensreich sein wird, ließ Timofejew in einem Essay für den "Russian Council", der Lobby-Organisation der russischen Diplomaten, wohlweislich offen. Fest stehe bisher nur, dass China als "alternatives Finanzzentrum" gestärkt werde.