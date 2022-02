Lüge ist leichter als Liebe: "Bullets over Broadway" in Leipzig

1994 hat Woody Allen seinen Film „Bullets over Broadway“ herausgebracht, seitdem war eine Theaterfassung zu sehen (etwa von Sönke Wortmann in Düsseldorf) und seit 2014 gibt es auch ein Musical, das immerhin rund 100 Mal am Broadway aufgeführt wurde. Jetzt hat sich die Musikalische Komödie in Leipzig an eine deutschsprachige Erstaufführung gewagt, durchaus ein Risiko, denn die Musik wurde nicht eigens für das Stück komponiert, sondern für die New Yorker Uraufführung aus vorhandenen Songs zusammengestellt, mal von berühmten Komponisten wie Cole Porter, mal von weniger bekannten wie Arthur Harrington Gibbs und Perry Bradford.

Geballert wird viel in diesem Musical

Und weil die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts Schauplatz der Handlung sind, ergab das natürlich eine wilde Mischung aus Charleston, Jazz und Swing, einschließlich solcher Leckerbissen wie "I Want A Hot Dog (For My Roll)" von Tausha Hammed. In Leipzig war das über drei Stunden hinweg hinreißend unterhaltsam: Chefregisseur und Musical-Profi Klaus „Cusch“ Jung (64) besetzte sich selbst als Mafiaboss und fetzte eine Show auf die Bühne, die in der Tat beinahe das Tempo einer dahinrasenden Kugel hatte. Geballert wird natürlich viel in diesem Musical, und so manche Leiche fliegt platschend in den Kanal.