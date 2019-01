In diesem Stück spielt das Theater selbst eine große Rolle

Regisseur Gil Mehmert verdankt das Münchner Metropoltheater einen seiner größten Erfolge. Seine liebevoll versponnene Bühnenbearbeitung des Aki-Kaurismäki-Filmklassikers "I hired a Contract Killer" war in den Nullerjahren ein Dauerbrenner. Inzwischen lehrt Mehmert Musical-Regie an der Folkwang-Uni in Essen und macht großes Entertainment, hat zum Beispiel das Fußball-Musical "Das Wunder von Bern" inszeniert. Mit "Ach diese Lücke" kehrt er nun ans kleine Metropoltheater zurück.

Zugleich ist es für Gil Mehmert auch eine Rückkehr in die Stadt, in der er sein Handwerk erlernt hat. Und da schließt sich der Kreis zu Joachim Meyerhoff. Gil Mehmert hat an der Bayerischen Theaterakademie zur selben Zeit Regie studiert, als Meyerhoff in München auf der Falckenbergschule war.

Schräg und Schmerzlich

"Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" erzählt die so schräg-komische wie schmerzliche Geschichte einer Künstlerwerdung. Der Titel des Buches spielt an auf das Gefühl des Ungenügens, das Joachim Meyerhoff durch die Schauspielschul-Jahre begleitete. Zudem handelt es sich dabei um ein Zitat aus Goethes Briefroman "Werther", den Meyerhoff nach der Ausbildung als Soloabend spielte – sein erster Erfolg. Für das Theater ist dieser Stoff ein gefundenes Fressen, spielt es darin doch selbst eine so große Rolle. Zugleich aber ist Meyerhoffs Buch auch eine Hommage an seine längst verstorbenen Großeltern – und Gil Mehmerts Inszenierung damit weit mehr als nur Theater-Theater.

