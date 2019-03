Der vergessene Kunstrebell Ludwig Richter

"Frühlingsmorgen im Lauterbrunner Tal." Das großformatige Ölgemälde des Dresdner Künstlers Ludwig Richter aus dem Jahr 1827 steht im Zentrum der kleinen, aber spannenden Kabinettsausstellung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg: Im Hintergrund, silbrig glänzend, die imposante Alpenformation mit Jungfrau, Mönch und Silberhorn. Im Vordergrund. Hirten und Kühe. Ludwig Richter ist heute kaum noch bekannt, aber Agnes Tieze, Leiterin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie, nennt ihn in einem Atemzug mit berühmten Kollegen wie Caspar David Friedrich und Joseph Anton Koch. "Das ist ein Vorzeigestück der deutschen Romantik", sagt Tieze.

Ludwig Richter stammte aus einer etablierten Dresdner Künstlerfamilie, der Vater, der Bruder, alle Maler. Im ersten der beiden Ausstellungsräume sind frühe Arbeiten von ihm zu sehen, Porträts, Wasserfälle, klassische Sujets, aber Ludwig Richter brach mit den Traditionen seiner Zeit. Er ging nach Italien und schloss sich den "Nazarenern" an, Kunstrebellen der Zeit von Johann Wolfgang von Goethe.

"Da ging es um das klassizistische, antike Ideal, das man verfolgt hat", so Tieze. Die Nazarener hätten sich die Haare lang wachsen lassen und einen sehr klösterlichen Lebensstil gepflegt. Sie hätten eine ganz andere Richtung verfolgt, die Antike verworfen, sich Raffael zugewandt und religiöse Themen gemalt. "Das waren die Rebellen der damaligen Zeit, das war nicht ruhig und beschaulich, da ging es hoch her in der Künstlerkolonie von Rom."

Eine Personengruppe wurde wieder verworfen

Das Bild "Frühlingsmorgen im Lauterbunner Tal" blieb zunächst beim Bruder von Ludwig Richter, war dann aber vom Ende des 19. Jahrhunderts an verschollen – bis es 2009 in Ungarn im Kunsthandel wiederaufgetaucht ist. Heute hängt es als Dauerleihgabe im Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Das Museum ließ das Bild genauer unter die Lupe nehmen, bei einer Infrarot Untersuchung haben Experten festgestellt, wie Ludwig Richter das Bild ursprünglich angelegt hatte.

Bei genauem Hinsehen könne man rechts im Vordergrund eine große Personengruppe erkennen, die verworfen worden sei, sagt Tieze. Vermutlich nicht, weil Ludwig Richter sich dagegen entschieden hat, die Figurengruppe mit einem prominenten Platz zu besetzen. "Sondern er wollte tatsächlich die Gebirgsformation mit Jungfrau, Mönch und Silberhorn stärker wirken lassen."

An der Wand gegenüber dem Ölgemälde hängt die Infrarotaufnahme, genauso groß, schwarzweiß. Man kann die Vorzeichnungen gut erkennen. Und: Die Experten haben auch eine Figurengruppe entdeckt, die von Julius Schnorr von Carolsfeld stammt, einem Freund des Malers, ebenfalls Nazarener und zu dieser Zeit in Rom. "Das ist das Spannende, dass man jetzt dokumentieren kann, dass das Gemälde einst mit einer Figurenidee, die auf Julius Schnorr von Carolsfeld zurückzuführen ist, ausgestattet war", sagt Tieze.

Richter hat bei einem Kollegen abgemalt

Auf einem anderen großen Ölgemälde von Ludwig Richter kann man genau diese Figurengruppe gut erkennen. Es heißt "Das Tal von Amalfi". Da übernimmt er die Figurengruppe, die sein Freund Julius Schnorr von Carolsfeld geschaffen hat. Ein junges Paar macht Picknick, ein Schäfer schaut gedankenverloren hinaus auf das Meer. Eine solche Zusammenarbeit war in der Zeit der Romantik ungewöhnlich, betont Agnes Tieze. Ludwig Richter verheimlichte es keineswegs, dass er das Bild mit Hilfe seines Freundes vollendet hat. "Er hat die Zeichnung auch Zeit seines Lebens bei sich geführt und es sind auch Freunde von ihm gekommen, Künstler, die die Zeichnung sehen wollten, die auch ihre eigene Berühmtheit erlangt hat."