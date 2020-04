Wie Bourbon-Whiskey - Neues Album von Lucinda Williams

Auf ihren letzten Alben war Williams mit Jazz-Saxophonist Charles Lloyd und mit Gitarren-Held Bill Frisell zu hören, auf Good Souls Better Angels gibt sie sich in der ersten Hälfte ungewohnt angriffslustig. Die Bluesrock-Gitarren scheppern, die Rhythmen stolpern, Williams stöhnt darüber kurze Textzeilen voller Wut.

In dem Song "Man Without Soul" wirft sie dem amtierenden US-Präsidenten Gefühllosigkeit und Profitgier vor. Auch wenn sie in ihren neuen Songs knifflige Themen wie häusliche Gewalt und die Über-Information des digital age angeht, wirkt das Songwriting, das sie mit ihrem Lebens-Partner, zugleich auch ihr Manager, besorgt hat, leicht altmodisch und vorhersehbar. Man hat sich ein bisschen zu viel auf den Südstaaten-Blues eingeschossen. Tom Waits hätte, wie gesagt, seine Freude dran. Zum Glück wird in der zweiten Album-Hälfte das Tempo runtergedreht, der Schlagzeuger packt den Besen aus: Zeit für Balladen.

Gut wie Bourbon Whiskey

So großartig wie auf Car Wheels On A Gravel Road sind Williams neue Lieder nicht ganz, aber manchmal kann es ja auch okay sein, alles beim Alten zu belassen, auf die reine Lehre zu setzen, weder Experimente noch Abenteuer zu wagen. Das Ergebnis: Ausgereift wie Bourbon Whiskey, der in Eichenfässern gelagert wurde.

GOOD SOULS BETTER ANGELS von Lucinda Williams ist auf Highway 20 erschienen, dem Label der Künstlerin.