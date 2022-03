"Luchadoras": Ein Dokumentarfilm über mexikanische Wrestlerinnen

Ein Mord in der Nachbarschaft. Das passiert oft in Ciudad Juárez. Die Gewalt gehört zum Alltag dieser Stadt. In einer Szene sieht man, wie die Dreharbeiten abgebrochen werden müssen, weil ein paar Gangster auftauchen.

Täglich trainieren die Frauen, es geht ihnen um Selbstermächtigung. Im Ring mit dem wippenden Boden, der den heftigen Aufprall der Körper ein wenig abfedert, kämpfen sie leidenschaftlich und professionell, nicht nur untereinander, sondern bisweilen auch gegen Männer. Dazwischen immer wieder Bilder von der Wüste, die die Stadt umgibt. Ein schauriger Ort, die Wüste. Wie viele Leichen hier unter dem Sand liegen, weiß niemand genau. Menschliche Überreste werden immer wieder gefunden.

Die vier Kämpferinnen machen in einer Szene gegen Ende die Wüste einfach zu ihrem Ort und besetzen sie: Mit martialischen Kostümen und bunten Masken stapfen sie eine Sanddüne herunter, als wären sie dem Actionthriller "Mad Max" entsprungen. Als gnadenlose Kampfmaschinen und fiktionalisierte Superheldinnen. So inszenieren sie sich selbst und machen sich Mut in der von viel Macho-Gehabe geprägten Grenzstadt. Sie greifen in die Realität ein. Wehren sich. Mit blutverschmierten Gesicht lächelt Lady Candy im letzten Bild triumphierend in die Kamera.

Heute, zum Internationalen Frauentag, ist der Dokumentarfilm "Luchadoras" in Regensburg und Fürth zu sehen. Morgen dann als Preview im Monopol in München und am Samstag in Nürnberg – bei beiden Veranstaltungen ist das Regie-Duo Paola Calvo und Patrick Jasim anwesend.