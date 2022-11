Low: Indierock-Sängerin Mimi Parker ist tot

Die Sängerin und Schlagzeugerin der US-amerikanischen Indierock-Band Low, Mimi Parker, ist tot. Schon im Oktober hatte die Band Termine bei der Europa-Tournee von Low abgesagt: Wegen ihres Eierstockkrebses, den sie 2022 publik gemacht hatte, müsse sich Parker einer Krebstherapie unterziehen.

Gestern postete die Band dann auf Twitter das Cover des letzten Low-Albums mit der Nachricht von ihrem Tod - allerdings ohne ihren Namen zu nennen: "Sie ist in der vergangenen Nacht gestorben, umgeben von Familie und Liebe, auch von euch." Gegenüber "Variety" bestätigte das Management den Tod von Mimi Parker dann.

Gründerin von Low

Zusammen mit ihrem Ehemann Alan Sparhawk hatte Mimi Parker Low 1993 in Duluth/ Minnesota gegründet. Bis jetzt waren die beiden die tragenden Säulen der wegen ihres minimalistischen Stils gefeierten – zwischenzeitig mit den Bassisten John Nichols und Zak Sally besetzten – Indierock-Band, die dem "Slowcore"-Genre zugerechnet wird. Seit 2005 veröffentlichten Low ihre Alben auf dem Grunge-Label "Sub Pop", auf dem auch das Debütalbum von Nirvana erschien.

Die 1967 in Minnesota geborene Parker machte sich schon in jungen Jahren in der Musikwelt des Bundesstaats bemerkbar: zusammen mit ihrer Schwester mit Gospels und Country-Musik. Schon seit der High School war sie mit ihrem späteren Ehemann Sparhawk unterwegs.