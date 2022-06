Lovis-Corinth-Preis für Künstler Pawel Althamer

Arbeit mit Multiple-Sklerose-Kranken

Seit 30 Jahren arbeitet Pawel Althamer mit einer Gruppe von Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind oder an anderen Einschränkungen leiden. Dieser "Nowolipie Gruppe" ist eine Serie von kleinen Tonfiguren gewidmet, mit denen er einige ihrer Mitglieder porträtiert hat. "Wir gehören alle zusammen, wir sind alle eins", sagt er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Pawel Althamer arbeitet gerne mit anderen Kollegen zusammen und lässt so Gemeinschaftswerke entstehen. Er bezieht auch die Menschen mit ein, die in dem Stadtteil in Warschau leben, aus dem er stammt. Er hat auch in Belgien den berühmten Genter Altar mit 200 Leuten nachgestellt und zeigt den Video-Mitschnitt in Form eines Triptychons im Kunstforum Ostdeutschen Galerie.

Althamer zeigt auch das Model eines Werks, es ist eine Figurengruppe, das er gerne in einem Park in Warschau realisieren würde. Es ist den Menschen gewidmet, die sich in Belarus gegen das Lukaschenko-Regime auflehnen und es soll zeigen, wie schön die Welt sein könnte.