"Love Hurts": "Nazareth"-Ex-Frontmann Dan McCafferty tot

"Unsere größte Errungenschaft ist es gewesen, so lange zusammengeblieben zu sein und immer noch aufzutreten", hatte William "Dan" McCafferty mal in einem Interview gesagt, und die Bandgeschichte von "Nazareth" bestätigte das in der Tat: 1970 gegründet, waren die Musiker vierzig Jahre später immer noch regelmäßig auf Tour, wenn auch nicht durchweg in Originalbesetzung, ein seltenes Phänomen im schnelllebigen Hardrock-Geschäft. McCafferty hatte sich im Alter einen Spaß daraus gemacht, immer wieder mal auf der Bühne Dudelsack zu spielen, um auf die schottische Herkunft hinzuweisen.

"Unser Motto ist ganz einfach", so McCafferty: "Du musst dich immer vorwärts orientieren, nie zurück. Hast du uns jemals bei diesen Oldie-Shows gesehen? Hast du nicht! Wir schreiben immer neue Songs, in den Neunzigern, im Jahr 2000." Allerdings bedauerte McCafferty in seinen späten Jahren, dass das Publikum spärlicher kam. Damals lagen die großen Hits schon lange zurück: "Jede Zeit ist die richtige für meine Musik. Ich meine, es kümmert mich nicht wirklich. Mir gefällt, was ich mache, egal in welchem Jahrzehnt."

"Wäre gern mit Bob Dylan zusammen aufgetreten"

Geboren 1946 in Dunfermline, war er zunächst als Ingenieur tätig und sang nebenbei in einer regionalen Coverband ("The Shadettes"). Seit 1968 trat der Sänger mit Manny Charlton (Gitarre), Pete Agnew (Bass) und Darrell Sweet (Schlagzeug) in der späteren "Nazareth"-Besetzung auf. Kurz nach der Umbenennung zogen die Musiker nach London, machten dort mit einem Debütalbum Furore und konnten sich schließlich 1975 mit "Hair of the Dog" international durchsetzen. Das Gerücht, wonach das Album ursprünglich unter dem Titel "Heir of the Dog" herausgekommen sei, war zwar falsch, befeuerte aber dennoch die Fantasie eingefleischter Fans. 1993 coverten Guns'n'Roses den Titelsong.