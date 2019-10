Louvre feiert Da Vinci - Sonderausstellung zum 500. Todesjahr

500 Jahre nach seinem Tod würdigt das Louvre-Museum das Renaissance-Genie Leonardo da Vinci mit einer großen Ausstellung. Mehr als 160 Gemälde, Zeichnungen, Manuskripte und Modelle des berühmten Künstlers und Universalgelehrten sind ab heute in Paris zu sehen. Die Werke stammen unter anderem aus dem British Museum, der Petersburger Eremitage, dem Vatikan und - nach heftigem politischen Tauziehen - aus Da Vincis Heimatland Italien.

Diplomatische Streitigkeiten um Leihgaben

Statt zu einer Ausstellung der Superlative wäre die Schau fast zu einem Fiasko geworden. Denn bis zum Schluss gab es um die Leihgaben diplomatische Streitigkeiten zwischen Frankreich und Italien, wo der Renaissancemaler am 15. April 1452 geboren wurde, und Frankreich. Ursprünglich mit Rom vereinbarte Leihgaben wollte die mittlerweile zerbrochene Koalition aus Lega und Fünf Sterne neu verhandeln. Im September konnte Frankreich mit der neuen Regierung der Sozialdemokraten dann eine Einigung finden.

Zeichnung des "Vitruvianischen Menschen" kam in letzter Minute an

Buchstäblich in letzter Minute gelangte Da Vincis berühmte Zeichnung des "Vitruvianischen Menschen" in den Louvre. Da Vincis berühmte Proportions-Skizze eines Mannes mit vier Armen und Beinen in einem Kreis und einem Viereck schaffte es gerade noch rechtzeitig nach Paris, nachdem ein italienisches Gericht vergangene Woche einen Einspruch gegen den Transport des fragilen Werks zurückgewiesen hatte. Die Zeichnung wird nur höchst selten öffentlich gezeigt und hängt normalerweise in einem klimatisierten Gewölbe in der Accademia-Galerie in Venedig. In Paris wird sie nun nur zwei der vier Monate ausgestellt.

Bereits 200.000 Ticket-Reservierungen

Da Vincis berühmtestes Gemälde, die "Mona Lisa", bleibt derweil an seinem angestammten Platz im Louvre und wird in der Ausstellung nur virtuell vertreten sein. Fast 200.000 Menschen haben bereits ein Ticket für die Sonderausstellung reserviert, die bis zum 24. Februar zu sehen sein wird. Das Museum rechnet mit einem "Leonardo-Hype" und geht von 5.000 bis 7.000 Besuchern täglich aus. Ein Besuch der Sonderausstellung ist nur mit vorheriger Reservierung möglich.