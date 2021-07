Louise Erdrichs "Nachtwächter": Große Hommage an den Großvater

Auch wenn es sich sehr anstrengt, zahllose Cliffhanger auffährt, mehr als 50 Figuren vorhält, Action- Szenen bietet, Sex, Liebesgeschichten, Tragik und Komik und alles gekonnt verknüpft: Das Buch ist erst in zweiter Hinsicht ein Roman, in erster ist es eine Hommage. Eine schwelgerisch bunte Geschichte zur Ehrung des Großvaters von Louise Erdrich, im Buch heißt er Thomas, der als Stammeschef der Turtle Band Chipewa 1953 mit dem Zug von North Dakota bis nach Washington fuhr, um ein Gesetz zu verhindern, das zur de facto Enteignung seines Stammes geführt hätte.

Widerstandskämpfer gegen die Ausrottung

Das ist der von der Autorin verbürgte politische Hintergrund dieses Romans. Die amerikanischen Ureinwohner, auch als First Nations bezeichnet, waren seit dem 19. Jahrhundert in teils enge Reservate mit unfruchtbarem Land zurückgedrängt worden. Nun sollten sie, so der Wille der Regierung Eisenhower, ihre Grundstücke verkaufen oder bleiben und eine hohe Grundsteuer zahlen. Und: echte Amerikaner werden, ihrem Lebensstil abschwören, zum Christentum konvertieren. Die Native Americans, meist verarmt und sozial depraviert, wollten von den Weißen nicht auch noch ihres letzten Ackers beraubt werden und vereinzelt, in Großstädten lebend, die letzten Spuren ihrer Identität verlieren. Wieso lief es von Anfang an eigentlich auf eine Ausrottung der Ureinwohner hinaus, fragt sich Thomas, im Buch der Anführer der Gegner des sogenannten „Termination Acts“. Wieso nicht auf eine Koexistenz?

„Tja, ich weiß nicht. Ob einer von denen jemals sagen wird: Mensch, diese Indianer, die hatten schon was drauf. Die hätten wir nicht ausrotten sollen. Da haben wir was verpasst. Louis lachte. Thomas lachte. Diese Vorstellung fanden sie beide sehr komisch.“ Auszug aus Louise Erdrichs "Der Nachtwächter"

Thomas schläft wenig. Er ist Nachtwächter in einer Fabrik für feinmechanische Arbeiten mit Edelsteinen am Rande des Reservats. Am Tag ist er ein hingebungsvoller Vater, Onkel, Großvater, ein einfühlsamer Gatte. Er kümmert sich um die Angelegenheiten seines Stammes, organisiert Versammlungen, Umzüge, schlichtet Konflikte und schreibt Briefe. Auf ihnen fußt Erdrichs neuer Roman „Der Nachtwächter“.

Briefe des Großvaters als Romangrundlage

In den Briefen kam oft der Begriff "Termination" vor – zu Deutsch Beendigung, letzte Lösung. Obwohl sie die Briefe kannte, spürte sie plötzlich die verstörende Bedeutung dieses Wortes, sagt Louise Erdrich. Da wusste sie: Das ist mein neuer Roman.

Ihr Problem sei es gewesen, dass ihr Großvater ein durch und durch versöhnlicher, ehrlicher und anständiger Mann war. Für einen Roman keine Idealbesetzung. Deshalb ist die Figur im Zentrum des Romans nicht der Großvater sondern Pixie. Sie ist 19, schön, elegant, ehrgeizig. Die jungen Männer umschwärmen sie. Ihr Vater ist ein harter Trinker, der die Familie terrorisiert. Ihre Mutter ist mit dem Kosmos in Kontakt und beherrscht die indianische Magie. Pixie muss mit ihrer Arbeit in der Fabrik die ganze Familie ernähren. Seit sie jedoch mit der Delegation ihres Onkels in Washington war, weiß sie, dass sie nicht im Reservat bleiben wird.

Auch Louise Erdrich, die in einem Reservat in North Dakota geboren wurde, musste da raus. Sie fühlte sich seltsam, anders, als wären ihre Gedanken krank. Als sie dann angefangen hatte zu schreiben, sagt sie, da wurde ihr klar, dass man genau dieses Gefühl braucht, um Schriftsteller zu sein.

Erdrichs Lebensthemen: Assimilation, Diskriminierung, Identität

Die 67-Jährige ist heute Trägerin zahlloser Literaturpreise, dieses Jahr ist noch der Pulitzer-Preis hinzugekommen. Erdrich hat sowohl deutsche als auch Vorfahren unter amerikanischen Ureinwohnern. In ihren bislang 17 Romanen ging es immer um Probleme, die aus einer solchen Gemengelage entstehen können. Darunter sind umwerfende Geschichten wie "Shadow Tag" – "Schattenfangen“, einer der besten Romane über Eheprobleme überhaupt. Wunderbar im Sinne von beseelend und beglückend der Roman „The Master Butchers Singing Club“ – „Club der singenden Metzger“ über einen jungen Auswanderer aus dem Schwäbischen, der nicht nur die beste Wurst in North Dakota macht, sondern auch mit einem Volkslied-Chor überzeugt.

