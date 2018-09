Lotte Laserstein kommt den Frauen "sehr nah" - aus Liebe?

Gibt's das noch? Entdeckungen in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts? Kaum zu glauben, aber wahr. Das Frankfurter Städel-Museum präsentiert jetzt 40 Gemälde und Zeichnungen von Lotte Laserstein, die während der Weimarer Republik sensible und eindringliche Porträts malt und mit ihrem akademischen Realismus wenig mit der Spottlust und dem Sarkasmus der Neuen Sachlichkeit zu tun hat. Die Städel-Ausstellung ist die erste Einzelpräsentation der Künstlerin in Deutschland außerhalb Berlins.

Blinder Fleck in der Kunstgeschichte

Elena Schroll, Kuratorin, begründet die Schau so: "Ich glaube, das Spannende an Lotte Laserstein ist, dass uns allen auch ein bisschen bewusst wird, was für einen blinden Fleck wir haben in der Betrachtung der Kunstgeschichte. Dass die Kulturlandschaft damals wesentlich facettenreicher war. Laserstein läuft immer abseits der kanonisierten Pfade, sie passt nicht so richtig in die Neue Sachlichkeit, sie passt sowieso schon nicht in die Abstraktion, sie zeigt auch nicht die amüsierfreudige Partylandschaft der Goldenen Zwanziger Jahre. Lässt aber den Betrachter immer ganz nah an ihre Porträtierten heran. Und das ist das Spannende, was man in der Ausstellung erleben kann: dass die Emotionen gepackt werden."