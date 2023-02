"Lost": Neuer Song von Linkin Park

Weiteres ungehörtes Material

Die kommende Neuauflage von "Meteora" wird am 7. April in einer Reihe von limitierten physischen Ausgaben in die Regale kommen, darunter eine Dreifach-CD, eine Vierfach-LP und ein "Super-Deluxe"-Box-Set. Die Tonträger enthalten neben dem alten Album auch zwei vormals unveröffentlichte Songs.

